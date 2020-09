Possible enterrement de Mbaye WADE à Touba

Mbaye Wade, le Sénégalais tué à Liège et compagnon du célèbre avocat Pascal Rodeyns avait émis avant sa mort la volonté d’être enterré dans son pays natal et précisément à Touba. Selon nos informations, ses parents sont déjà prêts à l’accueillir et à l’enterrer aux cimetières de Bakhiya. Ce, après la cérémonie de levée du corps qui aura lieu Samedi prochain.

Cependant, leur souhait risque de se heurter à un mur. L’orientation sexuelle du défunt pourrait pousser «Moukhadimatoul Khidma », l’organe qui s’occupe des cimetières et des mosquées de Touba, à refuser son enterrement dans la ville sainte. Joint par téléphone par Seneweb, Matar Kane, le chargé de communication de «Moukhadimatoul Khidma» fait savoir qu’ « une chose est sûre, un homosexuel ne peut être enterré à Touba ou dans un quelconque autre cimetière musulman. Notre religion ne nous le permet pas”.

Il ajoute : “pour le moment, nous avons juste entendu des rumeurs et avons eu écho de cette histoire au même moment que les autres Sénégalais. Mais avons déjà pris toutes nos dispositions en ce sens. Aucun homosexuel avéré ne sera enterré à Touba». Mbaye Wade, réputé homosexuel, vivait en couple avec Me Pascal Rodeyns. Il a été retrouvé mort vendredi dernier à côté d’un lit au deuxième étage de l’habitation qu’il partageait avec son compagnon. Selon les résultats de l’autopsie, il a été poignardé à plusieurs reprises, au niveau du thorax et de la gorge.