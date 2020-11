Société: Ouza Diallo «J’ai été un peu déçu par le 2e mandat de Macky Sall... »

Ouza Diallo a analysé froidement ce vendredi, le magistère du Président Sall, notamment à l’étape de son deuxième mandat où aucune réalisation significative n’a été faite, “si ce n’est de la politique politicienne”

Une prestation décevante

Le musicien-chanteur, qui a porté le président de la République au pouvoir, dit être déçu de sa prestation, à l’entame de son deuxième mandat. Même s’il lui donne un satisfecit pour son premier mandat irréprochable.

La politique politicienne…

“Pour le moment, je ne suis pas d’accord avec le Président Macky Sall. Aucune réalisation durant ce quinquennat, sinon de la politique politicienne bien qu’il ait fait un an et huit mois”, balance, tout de go, père Ouza, dans Kër-Gui de Sidate, ce vendredi, sur la Rfm.

…Entraine les catastrophes

A l’en croire, cette phase est rythmée par trop de scandales, de bradage du foncier, de déguerpissements. “Macky Sall, qui perdu de sa fougue, s’est plutôt attaché à la transhumance, à la politique politicienne. Et, c’est en ce moment que surviennent les catastrophes : le covid-19, les inondations, l’émigration clandestine ou Barça ou Barsak, l’espoir de la jeunesse brisé…

