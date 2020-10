Ce samedi 03 Septembre 2020 s’est déroulée la signature du contrat de construction de la centrale électrique entre la Senelec et West African Energy (WAE). Pendant 09 mois, les négociations ont eu lieu pour la réalisation de ce projet d’envergure. Dans ce projet, les partenaires de WAE ont participé à hauteur de 03 millions de dollar. Des développeurs, des Avocats établis à Londres, au Sénégal et des Ingénieurs conseils ont été impliqués dans sa réalisation.

Ainsi, le Sénégal va abriter l’une des plus grosses centrales électriques dans la sous-région. D’une puissance de 300 MW financée par des privés sénégalais, cette centrale a permis de mobiliser 350 millions d’euro, c’est-à-dire 230 milliards de F CFA. Selon nos sources, cette centrale va contribuer à la réduction des coûts de production de SENELEC de 40% dans le cadre de la politique Gaz To Power définie par le Président de la République, dont la finalité est de réduire le coût de l’électricité à l’horizon 2022. Les ménages et les entreprises en seront les principales bénéficiaires. WAE va créer 50 emplois directs dès son lancement avec une extension de son portefeuille de recrutement durant la première année.

À propos de la formation, WAE va assurer sa prise en charge au bénéfice de 35 employés de Senelec, à travers différentes centrales existantes dans le monde pour une période de 07 mois. Des négociations très poussées ont été menée avec des centres de formation basées à Dubai et dans le centre de GE situé à Belfort, pour 3 mois. Par ailleurs, avec ce projet, sera crée un nouveau centre d’incubation et de formation d’Excellence à Diamniadio afin que les jeunes de l’IUT et de Polytechnique puissent approfondir leurs connaissances. On pris part à centre rencontre à Radisson Blu, le Ministre de l’Energie et du Pétrole, le Ministre de l’Economie et de la Planification, le représentant de l’Ambassadeur des USA à Dakar, le représentant de la Turquie à Dakar, le représentant de Africa Financial Coorporation, le Directeur Général de Générel Energie Afrique, le Directeur Général de Calik Energy et le Directeur Général de SENELEC.

Ce sont des opérateurs économiques sénégalais qui ont lancé le projet de la centrale de WAE. Il s’agit de M. Abdoulaye DIA de SENICO, Arona DIA de Sahel Invest, Khadim BA de Locafrique et le président du Conseil d’Administration Moustapha Ndiaye. Ces valeureux sénégalais ont montré qu’un bon citoyen doit servir son pays. WEST AFRICAN ENERGY (WAE) est une société 100% sénégalaise dont la création s’inscrit dans le cadre de la promotion des compétences nationales. WAE entend jouer un grand rôle dans le contenu local sénégalais. Les actionnaires ont mobilisé 27 milliards de F CFA. Leur partenaire financier la Coris Bank International a mobilisé 200 milliards de F CFA.

Notons aussi le rôle déterminant joué par AFRIXIM BANK. La banque Africa Financial Coorporation, qui, au-delà des 150 millions d’euro libérés pour le projet, s’est engagée à mobiliser auprès de deux autres Institutions financières dont AFRIXIM BANK, le reste estimé à 150 millions d’euros. Ces actionnaires sénégalais ont fait confiance à Samuel Sarr ancien Ministre de l’Energie du Sénégal pour conduire le projet. Un homme dont les compétences et le talent dans ce domaine ne sont plus à démontrer.