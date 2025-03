Société : Des kits alimentaires offerts à plus de 700 ménages vulnérables de Dakar

Le Ramadan, comme recommandé par l’Islam, est le mois de l’altruisme, du partage et de la générosité. Cette année encore, l’ONG humanitaire koweitienne, Direct Aid Society, a sacrifié à la tradition en volant au secours des personnes défavorisées à travers le Sénégal. En effet, une enveloppe de 131 millions de francs Cfa a été débloquée pour soulager les familles nécessiteuses.

“Comme vous le savez, en ce mois béni de ramadan, notre ONG prend en charge plusieurs milliers de familles de Dakar et des régions. Et aujourd’hui, il s’agit de la première partie du programme Ramadan dans laquelle, nous avons visé les couches vulnérables. Donc, nous avons commencé avec 700 familles sur toute l’étendue du territoire sénégalais. Au fur et à mesure, nous allons augmenter la quantité”, a fait savoir Mohamed Lamine Hamadi, Directeur général de Direct Aid Society, rappellant qu’ “une enveloppe de 200 mille euros a été dégagée pour les dons composés de riz, d’huile, de sucre et de lait. Mais, rien que pour Dakar, une valeur de 131 millions de francs Cfa ira au couches défavorisées pour la première phase”.

Pour sa part, le Directeur général de la Haute Autorité du Waqf, partenaire de l’ONG humanitaire koweitienne, apprécie à sa juste valeur cet elan de solidarité entre musulmans: “nous sommes là dans le cadre d’une tradition de solidarité et de partage que nous avons l’habitude de faire en partenariat avec l’Ong Direct Aid et donc, cela s’inscrit dans le cadre de la tradition également de solidarité et de partage durant le mois de ramadan. C’est une action qui va permettre aux populations notamment vulnérables bénéficiaires de pouvoir vivre dignement ce mois béni de ramadan et la Haute Autorité du Waqf en tant qu’institution de solidarité et de bienfaisance, encourage ces initiatives et c’est pour cette raison que nous avons ce partenariat avec l’Ong Direct Aid avec qui nous faisons pratiquement cette action chaque année”, a indiqué Dr Ahmed Lamine Athie avant d’ajouter que “pour cette année, il s’agit d’une campagne de d’une distribution de plus de 10 000 kits alimentaires qui sera distribué aux familles vulnérables à travers tout le Sénégal. Et pour l’instant, nous demarrons avec 700 kits alimentaires qui sont distribués uniquement ici dans le département de Dakar”.

Selon Mawla Oumar Barry, le chargé de la section culturelle de l’ONG Direct Aid Society au Sénégal, en perpétuant ce geste symbolique qui a consisté à remettre ces kits alimentaires à des foyers vulnérables de Dakar à pareil moment, ce sont des moments de partage et de solidarité avec les familles vulnérables dans les 14 régions du Sénégal.

“Nous en sommes à la première phase. Nous avons ciblé les veuves, les handicapés et les personnes nécessiteuses pour leur venir en aide sans intermédiaire. Comme son nom l’indique, l’aide va directement aux ayant-droits”, a-t-il dit, satisfait du déroulement du programme d’assistance Ramadan, précisant que dans ce genre d’activités, ils travaillent en étroite collaboration avec les collectivités locales mais également avec les services techniques et même l’action sociale.