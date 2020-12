Société : Centres de redressement de Kara: 17 morts enregistrés

L’affaire Kara et la gendarmerie est loin de connaitre son épilogue. En effet, les premiers éléments de l’enquête de la Section de Recherches de la gendarmerie de Colobane révèlent des choses abominables dans les centres de redressement de Serigne Modou Kara.

En effet, 17 morts d’hommes y ont été répertoriés, selon des témoignages recueillis par L’Observateur qui vend la mèche dans sa parution de ce mercredi.

Des accusations confirmées par un pensionnaire du centre qui fait des révélations terrifiantes.

Amadou Touré, libéré du centre, se confie : “C’est ma mère qui amené là-bas parce que je fumais du yamba. Pourtant, durant les 23 mois que j’ai séjourné dans le centre, j’ai fumé du yamba et c’est le fils du colonel (responsable du centre) qui me vendait le chanvre indien en raison de 2000 Fcfa le joint. Il y a du tout dans le centre. J’ai dénombré 16 morts. J’ai tous les noms et j’ai porté les corps de 8 d’entre eux jusqu’à la porte avant qu’ils ne soient embarqués pour la morgue. La plupart étaient malades sans jamais recevoir de soins”.