Sicap-Mbao : un couturier de 51 ans accusé d’avoir attiré une fillette de 12 ans dans son atelier avant une tentative de viol présumée

Le poste de police de Diamaguène Sicap-Mbao a placé en garde à vue un couturier de 51 ans pour tentative de viol, attouchements et actes de pédophilie sur une fillette de 12 ans. Les faits se sont produits le lundi 29 juin 2026 dans un atelier de couture situé à Sicap Mbao, après que le mis en cause a attiré la victime à l’intérieur sous un prétexte fallacieux.

Y. Sylla, couturier âgé de 51 ans, tient un atelier à la Sicap Mbao, sur un axe fréquenté quotidiennement par les élèves du CEM de Diamaguène Sicap-Mbao entre autres. Le matin du 29 juin 2026, la jeune F. K. Dieng, 12 ans, empruntait seule ce chemin pour se rendre à l’hôpital Cheikhoul Khadim de Sicap Mbao. Apercevant la fillette sans accompagnateur, le couturier s’est approché d’elle et l’a invitée à entrer dans son atelier.

Un subterfuge grossier pour piéger la victime

Une fois à l’intérieur, Y. Sylla a prétendu avoir perdu les mesures d’une cliente et avoir besoin de prendre celles de la jeune fille, sous prétexte qu’elle aurait la même taille selon des sources de Seneweb. Il a ainsi commencé à palper les seins de la fillette avant de tenter de lui retirer son tee-shirt.

Ayant compris ses intentions, la jeune fille a repoussé son bras avec force et a pris la fuite pour alerter son père, N. Dieng.

Une plainte, une arrestation et des aveux partiels

Ce dernier a aussitôt formulé une plainte qu’il a déposée au poste de police de Diamaguène Sicap-Mbao contre le couturier. Interpellé et interrogé sur les faits, Y. Sylla a reconnu l’ensemble de la narration de la fillette, à l’exception des attouchements.

Sur avis du procureur Saliou Dicko, chef du parquet de Pikine-Guédiawaye, il a été placé en garde à vue pour tentative de viol, attouchements et actes de pédophilie.

Auteur: Mor Mbaye CISSE