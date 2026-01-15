Où est Seydina Ndiaye ? Le mystère d’une disparition qui déchire

Disparu depuis plusieurs mois, Seydina Babacar Ndiaye laisse derrière lui une famille meurtrie et une communauté en quête de vérité. Entre espoirs déçus, pistes incertaines et mobilisation citoyenne, son absence demeure une énigme qui hante de nombreux Sénégalais.

Seydina Babacar Ndiaye, un jeune homme brillant et estimé, n’a plus donné de signe de vie depuis de longs mois. Architecte de profession et basketteur établi en France, sa trajectoire a basculé lors de son retour à Dakar. Sa disparition a brisé le quotidien de ses proches et suscité un élan de solidarité sans précédent. Derrière les avis de recherche, c’est le portrait d’un fils exemplaire que sa famille tente désespérément de ramener à la lumière.

Un vide insupportable

L’absence de Seydina pèse comme une ombre sur le foyer familial. « Nous n’avons pas pu fêter la Tabaski, car son absence était trop lourde à porter. Une fois le repas servi, personne n’a mangé », confie avec émotion sa sœur unique, Aïssatou Ndiaye.

Considéré comme l’élément le plus prometteur de la fratrie, Seydina laisse des parents épuisés par l’angoisse. Le traumatisme est tel qu’Aïssatou a dû suspendre son activité professionnelle pendant 45 jours, incapable de mener une vie normale alors que le sort de son frère reste inconnu.

Fausses pistes et drames collatéraux

Au début des recherches, un mince filet d’espoir subsistait grâce à de nombreux signalements. Cependant, aucune de ces pistes n’a porté ses fruits. La famille se souvient avec douleur du jour où on leur a signalé sa présence à Gadaye. Son père, accompagné de ses frères et cousins, s’est précipité sur place, pour n’y trouver que le vide.

Pire encore, sur le chemin du retour, le père de Seydina, l’esprit embrumé par le chagrin, a été victime d’un accident de la route. « Sa voiture, que Seydina lui avait offerte, a heurté violemment une charrette », raconte Aïssatou, qui se réjouit toutefois qu’il n’y ait pas eu de blessés.

La zone d’ombre de l’intervention des secours

Malgré une pétition ayant recueilli plus de 2 000 signatures et des demandes d’explications adressées aux autorités, le mutisme persiste. Un épisode précis cristallise la colère de la famille : le rôle des sapeurs-pompiers lors d’une brève localisation de Seydina.

« Des pêcheurs l’avaient trouvé sur la plage de Yoff Tongor. Ils ont appelé la gendarmerie qui, à son tour, a fait une réquisition et demandé aux sapeurs-pompiers de le prendre en charge », explique Aïssatou. « Ils l’ont laissé partir alors qu’ils savaient qu’il était faible et affamé. »

Depuis lors, aucune réponse claire n’a été apportée sur l’avancée des recherches officielles.

Un élan de solidarité citoyenne

L’affaire Seydina Ndiaye dépasse désormais le cadre privé. Elle est devenue le symbole des failles dans la gestion des disparitions au Sénégal. La mobilisation sur les réseaux sociaux et dans les quartiers témoigne d’une volonté collective de ne pas laisser ce dossier sombrer dans l’oubli. Pour la communauté, retrouver Seydina est devenu un impératif de justice et d’humanité.

Le cri du cœur : « Reviens-nous »

« Seydina, si tu nous entends, sache que Papa et Maman sont à bout de forces. Reviens-nous, tu nous manques terriblement », implore sa sœur. Ce message est porté par ses deux petits frères ainsi que ses deux grands frères vivant à l’étranger, tous unis dans une attente insoutenable.

La question demeure, lancinante : Où est Seydina Ndiaye ? Tant que la lumière n’aura pas été faite, cette blessure restera béante pour sa famille et pour tous ceux qui refusent de l’oublier.