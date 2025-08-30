Mbour, août 2025 – Une décision préfectorale récemment publiée (Arrêté n°000309 du 28 août 2025) autorise neuf structures à organiser la cérémonie traditionnelle de circoncision dans le département de Mbour, du 5 août au 5 septembre 2025. Si cette mesure semble administrative et encadrée, elle soulève une inquiétude profonde : la réduction du Septembre Manding à une simple opération rituelle, au détriment de sa portée culturelle, économique et mémorielle.

⚠️ Un mois vital menacé

Le Septembre Manding, tel qu’il est vécu depuis des décennies, est bien plus qu’une période d’initiation. C’est un mois de transmission intergénérationnelle, de célébration artistique, de mobilisation communautaire et de rayonnement touristique.

Chaque année, ce mois génère une activité économique supérieure à celle de plusieurs mois cumulés dans le département. Il attire des visiteurs nationaux et internationaux, stimule les commerces locaux, et renforce les liens sociaux entre les différentes communautés.

Réduire cette dynamique à une fenêtre administrative de 30 jours, sans intégrer les dimensions culturelles et festives, risque de provoquer des frustrations, des tensions, voire des troubles regrettables. Le silence des autorités locales face à cette réduction est une alerte que nous ne pouvons ignorer.

🛡️ Le Kankouran : patrimoine vivant et moteur de paix

Le Kankouran, figure centrale du Septembre Manding, est bien plus qu’un masque. Il est gardien de la tradition mandingue, protecteur des jeunes initiés, et symbole de justice et de discipline communautaire.

En 2021, l’UNESCO a officiellement inscrit le Kankouran au patrimoine culturel immatériel de l’humanité, reconnaissant son rôle fondamental dans la préservation des valeurs africaines, la transmission des savoirs et la promotion du vivre-ensemble.

Cette reconnaissance internationale impose une responsabilité collective : protéger, valoriser et encadrer le Kankouran, non pas en l’enfermant dans une logique sécuritaire, mais en l’intégrant dans une stratégie culturelle, touristique et éducative.

🧭 Proposition de sortie de crise

Face à cette situation, nous proposons :

– La mise en place d’un Comité Territorial de Coordination du Septembre Manding, incluant les autorités préfectorales, les associations Dimbaya, les leaders culturels et les représentants citoyens.

– L’élargissement du calendrier officiel, pour intégrer les activités artistiques, pédagogiques, linguistiques et touristiques liées au Kankouran.

– La création d’un plan de sécurisation et de valorisation, en lien avec les services de santé, d’éducation et de culture, pour encadrer les parades, les cérémonies et les ateliers.

✊🏾 Préserver l’essence, éviter la fracture

Nous ne sommes pas dans une logique de confrontation.

Nous sommes dans une logique de préservation, de reconnaissance et de co-construction.

Le Septembre Manding est une mémoire vivante, une école de valeurs, une vitrine culturelle.

Le Kankouran est un symbole de paix, reconnu mondialement.

Mbour ne peut pas se permettre de perdre ce mois. Le Sénégal ne peut pas ignorer cette alerte.

Tous les Mbourois sont interpellés. Tous les citoyens sont concernés.

LE THIÉ – PASTEF Sindia

Leader territorial, stratège culturel et défenseur de la dignité communautaire.