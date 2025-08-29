Septembre Mandingue á Mbour : Le préfet barre la route nationale aux Kankourang

Ce vendredi 29 aout 2025, le préfet de Mbour a pris un arrêté fixant les conditions d’organisation du Kkankourang, cérémonie traditionnelle de circoncision, dans la commune de Mbour.

D’après le document, les structures autorisées pourront organiser la manifestation tous les dimanches, de 6 h à 19 h, ainsi que toutes les nuits de la semaine, sauf le jeudi, pour la période allant du 1er au 30 septembre 2025.

Structures autorisées et zones de polarisation

Collectivité mandingue – Responsables : Mamadou Aldara Diop, Boubacar Diambang, Cheikhou Koté (Santessou, Thiocé Est, Thiocé Ouest, Diamaguène, Sadiocounda, Woyinkacounda, Kouyamba).

Dioudou Cissé Kounda – Responsables : Cheikh Ibrahima Cissé, El Hadj Kaoussou Cissé, Ansou Sonko (Oncad).

Association Mbour Dingol – Responsables : Abdoulaye Diop, Mamadou Lamine Camara, Mor Diop (Espagne, Gouye Mouride).

Cellule Doumassou – Responsables : Samba Diao, Aliou Diao, Ibrahima Diao (Zones Sonatel, Poulailler).

Le texte précise que les responsables doivent veiller au maintien de l’ordre et de la tranquillité durant toute la manifestation et les itinéraires du kankourang doivent être communiqués à la police 72 heures à l’avance.

Aussi, chaque structure doit rester dans sa zone de polarisation, en évitant toute occupation de la route nationale.

Tout manquement expose la structure organisatrice à une suspension immédiate de l’autorisation et à des poursuites judiciaires.

Enfin, l’arrêté confie au commissaire central de Mbour la mission de veiller à l’application stricte de ces dispositions.