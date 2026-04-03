SENTER: des salaires à la vitesse du TER, waw!

Le rapport du commissaire aux comptes de la Société nationale de gestion du patrimoine du Train express régional (SENTER) relatif à l’exercice clos au 31 décembre 2024 révèle des états financiers «réguliers et sincères». Cependant, rapporte Le Quotidien, qui a consulté le document, la gestion de la masse salariale frappe les esprits, avec des rémunérations à couper le souffle pour les principaux dirigeants de l’entreprise qui a réalisé un chiffre d’affaires de 18,7 milliards de francs CFA durant la période considérée.

Cinq hauts responsables ont touché en douze mois 306 millions 372 mille 86 francs CFA, selon le journal : 70,5 millions pour le secrétaire général ; 66,7 millions pour le directeur administratif et financier ; 54,8 millions pour le directeur du patrimoine bâti et des services en garde ; 50,4 millions en cinq mois pour le directeur général limogé au cours de l’exercice et 63,9 millions en huit mois pour son remplaçant. Avec de telles rémunérations, on ne connaît pas la crise au sommet de la SENTER, commente Le Quotidien.