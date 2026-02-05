Sénégalais arrêtés au Maroc après la finale : L’annonce de leur pool d’avocats

La situation des sénégalais arrêtés au Maroc depuis la finale de la Coupe d’Afrique ne s’est toujours pas décantée. L’espoir de les voir comparaître pour espérer une éventuelle libération semble encore s’éloigner.

Le pool d’avocats, chargé de les défendre, «vient d’être informé à l’instant que la grève des avocats locaux est toujours d’actualité», renseigne Me Patrick Kabou. L’avocat, qui est le coordonnateur dudit pool, assure que quoiqu’il en soit, lui et ses confrères en charge de la défense de nos concitoyens, seront présents à l’audience pour s’enquérir de la situation et rendre compte à qui de droit.

«Les diligences ont été faites par la Fédération sénégalaise de football, en parfaite coordination avec les autorités sénégalaises, pour permettre à tous les avocats mobilisés dans ce dossier, d’être sur place», indique la robe noire.