Sénégal : vers un CPI rénové, permanent et inclusif

La réforme engagée au Sénégal vise à transformer le Conseil présidentiel de l’investissement (CPI) en un outil permanent d’arbitrage et de suivi des réformes, pour faire du Sénégal l’un des environnements d’investissement les plus compétitifs d’Afrique, a appris APA.

Le Gouvernement sénégalais et les organisations du secteur privé ont lancé, lundi à Dakar, les concertations préparatoires à la tenue du Conseil présidentiel de l’investissement (CPI) rénové, annoncé pour la deuxième quinzaine de mars 2026, avec l’ambition d’en faire un instrument permanent de dialogue, de décision et de suivi des réformes en faveur de l’investissement privé.

Présidant l’atelier de concertation organisé par l’Agence pour la promotion des investissements et des grands travaux (APIX), le ministre, Secrétaire général du Gouvernement, a rappelé que la rénovation du CPI répond à une orientation du Chef de l’État visant à adapter le dispositif aux nouvelles exigences de transformation économique du Sénégal, dans un contexte marqué par une compétition internationale accrue pour l’attraction des investissements.

Dans son mot introductif, le président du Conseil national du patronat du Sénégal (CNP), Baïdy Agne, a salué la tenue rapide de cette rencontre, moins d’une semaine après la décision du Conseil des ministres.

« Cette célérité traduit la volonté du Gouvernement de renforcer le dialogue public-privé pour l’accroissement des flux d’investissements privés », a-t-il déclaré, affirmant la disponibilité du secteur privé à accompagner l’État dans la mise en œuvre du Plan de redressement économique et social (PRES) 2025-2028 et de l’Agenda national de transformation Sénégal 2050.

Selon lui, le CPI rénové ne doit pas se limiter à « une grande messe », mais devenir « une véritable instance d’arbitrage et de décision pour améliorer l’environnement des affaires et rendre l’investissement privé plus attractif. »

À ce titre, il a insisté sur la nécessité de donner plus de visibilité aux réformes fiscales et douanières, de relancer les grands chantiers d’infrastructures, de généraliser la dématérialisation des procédures, de sécuriser l’accès au foncier et de renforcer les juridictions commerciales et sociales.

De son côté, le directeur général de l’Agence pour la promotion de l’investissement et des grands travaux du Sénégal (APIX), Bakary Séga Bathily, a estimé que, malgré les acquis enregistrés depuis sa création en 2002, le CPI doit aujourd’hui « entrer dans une nouvelle étape de maturité. »

« Le CPI a été très efficace comme organe de décisions stratégiques, mais le contexte actuel exige désormais un organe à la fois stratégique et opérationnel », a-t-il souligné.

Il a précisé que le nouveau format devrait reposer sur un cadre permanent de dialogue entre l’État et le secteur privé, un mécanisme de suivi-évaluation orienté performance, ainsi qu’une meilleure inclusion des acteurs économiques, appelés à être « co-constructeurs des réformes et coresponsables de leur mise en œuvre ».

« Nous pouvons aller plus vite, mais pour aller vite, il faut aller ensemble », a insisté le directeur général de l’APIX, invitant le secteur privé à formuler des propositions concrètes et à s’engager activement dans les groupes techniques qui seront mis en place.

Les contributions issues de cette série de concertations devront alimenter la première session du Conseil présidentiel de l’Investissement rénové, appelée à définir les priorités de réformes destinées à faire du Sénégal l’un des environnements d’investissement les plus compétitifs d’Afrique.