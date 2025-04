Sénégal : Une prétendue opposition à la recherche d’une identité( Par Abdou Sané)

On confond opposants et frustrés …

En réalité nous avons affaire plus à des frustrés qu’à des opposants dans le contexte politique sénégalais actuel…

Des nostalgiques de la mal gouvernance et de la délinquance sous toutes ses formes ( agresseurs de tout acabit , falsificateurs de loi organique, de documents administratifs tels les passeports et visas, des trafiquants de drogue et de faux billets de banque, des militants de la concussion, de la corruption, des protecteurs de trafiquants de faux médicaments ,des détourneurs de deniers publics , …).

Ces frustrés d’un certain genre se réfugient désespérément sous le manteau du noble terme d’opposant en vue de trouver une tribune à partir de laquelle ils pourraient refouler leur ignoble amertume….

La rupture est et demeure irréversible …Aucune place pour la pagaille institutionnalisée au coeur de la République et érigée en mode de gouvernance !

Une nouvelle génération a gagné le coeur et la confiance du brave peuple souverain sénégalais …Cette génération va assurément viser le sommet de la bonne gouvernance et conduire le pays vers un développement dont les fruits seront équitablement partagés par les différentes composantes de notre société …

Le chantage( boycott de prétendus opposants parlementaires, les stériles gesticulations et autres délires ), la pression, la compromission et autres manoeuvres ne sauraient prospérer …

Le Sénégal sous l’autorité du fin et clairvoyant président Diomaye Faye et sous l’engagement du brillant et charismatique premier ministre Ousmane Sonko ne saurait céder à une quelconque pression…La seule préoccupation des nouvelles autorités en charge du sacré destin du Sénégal est de prouver que la pauvreté et la misère ne sont pas une fatalité.Au contraire elles sont provoquées .Par conséquent il est possible de sortir notre pays de la triste et sombre place de pays sous développés , de pays sous domination en actionnant la volonté politique et le battement ininterrompu de la fibre patriotique.

Ainsi les sénégalais quitteront le statut de peuple écrasé, dominé, exploité et humilié pour retrouver l’image rayonnante, respectable et digne d’un peuple debout ,souverain, digne et prospère .

Abdou Sané ancien député , coordonnateur Pastef commune Ziguinchor