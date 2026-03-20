Sénégal – Ce qui se cache derrière les nouveaux maillots avec 1 seule étoile

La Fédération Sénégalaise de Football (FSF) a officiellement dévoilé, ce vendredi, les nouveaux maillots de l’équipe nationale du Sénégal pour le prochain Mondial , conçus par PUMA.

Fidèle aux couleurs traditionnelles des « Cars Rapides « , le maillot domicile rend hommage à la culture sénégalaise, avec des détails subtils et des imprimés historiques en filigrane sur le maillot vert.

Pensé pour allier modernité et tradition, ce nouveau design est déjà salué pour son élégance et sa symbolique forte.

Cependant, un détail a immédiatement attiré l’attention et créé la polémique.

Le maillot ne comporte qu’une seule étoile, alors que le Sénégal vient de remporter son deuxième titre consécutif de champion d’Afrique, récemment déchu par la CAF au profit du Maroc.