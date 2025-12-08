Le Sénégal, pays à l’honneur aux Journées Dermatologiques de Paris (JDP) 2025

Les rideaux sont tombés sur l’édition 2025 des JDP, un événement scientifique majeur de la dermatologie internationale qui se tient chaque année durant la première semaine de décembre. Considéré comme l’un des meilleurs congrès de dermatologie au monde, il est organisé par la Société Française de Dermatologie.



Cette année, le Sénégal était le pays à l’honneur, une occasion privilégiée pour présenter les travaux scientifiques sénégalais, animer des sessions de formation médicale continue (FMC) ainsi que des forums. La matinée du vendredi a été marquée par une session internationale dédiée au Sénégal et à la dermatologie sénégalaise, incluant des présentations sur la recherche, la formation et les soins en dermatologie-vénérologie. Les communications ont été assurées par les Professeurs Mame Thierno Dieng, Oumy Suzanne Niang et Fatimata Ly, qui ont tour à tour mis en lumière l’organisation de la dermatologie au Sénégal, ses pôles d’excellence et l’ensemble des travaux scientifiques réalisés. Cette session internationale a également réuni les présidents des sociétés savantes d’Afrique subsaharienne et du Maghreb, ainsi que de nombreux partenaires de la recherche et amis du Sénégal.

Pendant les trois jours, le stand du Sénégal a accueilli un important flux de visiteurs : participants français, collègues africains d’Afrique subsaharienne, et représentants du Maghreb, notamment du Maroc, pays frère et partenaire de longue date dans le domaine de la formation. La délégation sénégalaise comptait une trentaine de participants : enseignants-chercheurs, praticiens libéraux, étudiants, infirmières, agents administratifs, ainsi que M. Pape Oumar Soumaré, président de l’Association des Patients du Psoriasis du Sénégal.

L’édition 2025 des JDP a rassemblé plus de 7 000 participants. Sur le plan scientifique, l’équipe sénégalaise a présenté 5 FMC, 1 forum, 6 communications orales et 5 posters, dont l’un a été sélectionné. Le Sénégal a également remporté le prix de la meilleure communication orale lors de la session de l’ADF (Association des Dermatologues Francophones).

La SOSEDEV (Société Sénégalaise de Dermatologie-Vénérologie) a ainsi porté haut le flambeau de la dermatologie sénégalaise. Elle tient à remercier le recteur de l’Université Cheikh Anta Diop et son équipe, en particulier les services de communication et de coopération, le doyen de la Faculté de médecine pharmacie et Odondo Stomatologie ainsi que les partenaires de l’industrie pharmaceutique.

La SOSEDEV exprime enfin l’espoir d’un soutien renforcé des autorités étatiques, notamment le Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique ainsi que le Ministère de l’Enseignement Supérieur de la Recherche et de l’Innovation, le Ministère des Affaires Etrangères, afin d’assurer une préparation optimale des futures échéances internationales.