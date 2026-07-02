Sénégal : Pape Thiaw, le naufrage d’un coaching qui a coûté une qualification historique ( Par Ndiawar Diop )

Il y a des éliminations qui s’expliquent par la supériorité de l’adversaire. Et il y a celles qui laissent un goût amer parce qu’elles semblent avoir été provoquées par des erreurs évitables. L’élimination du Sénégal face à la Belgique appartient malheureusement à cette seconde catégorie.

Pendant près de 85 minutes, les Lions avaient le match en main. Avec deux buts d’avance (2-0), une qualification semblait leur tendre les bras. Dans une telle situation, les grands entraîneurs savent qu’il ne s’agit plus seulement de jouer au football, mais de gérer un résultat. Ils ferment les espaces, renforcent le milieu, cassent le rythme, font entrer des joueurs capables de conserver le ballon et d’éteindre la révolte adverse.

Le Sénégal, lui, a fait exactement l’inverse.

En quelques minutes, l’équipe s’est désorganisée, les espaces se sont ouverts, la Belgique a repris confiance et a fini par renverser une rencontre que tout le monde croyait acquise.

Ce scénario restera longtemps comme l’un des plus grands gâchis du football sénégalais.

Depuis le début de cette Coupe du monde, les interrogations se sont multipliées autour des choix de Pape Thiaw.

Les compositions d’équipe ont souvent varié, certains cadres ont été maintenus malgré des prestations discutées, tandis que plusieurs jeunes joueurs n’ont été utilisés qu’au compte-gouttes.

Les changements en cours de match ont rarement permis d’inverser une dynamique ou de sécuriser un résultat.

Face à la Belgique, ces doutes ont éclaté au grand jour.

À peine le coup de sifflet final retenti, une large partie des observateurs et des supporters a pointé du doigt la gestion du match par le sélectionneur. Beaucoup ont eu le sentiment que le banc sénégalais avait perdu le contrôle de la rencontre au moment décisif.

Les critiques convergent autour d’un constat :

les changements opérés ont semblé improvisés, mal calibrés et incapables de répondre aux exigences du moment. Certains choix ont été jugés incompréhensibles, notamment dans la gestion des cadres et dans l’incapacité à adapter le dispositif pour préserver l’avantage.

Plus largement, une impression d’imprécision tactique s’est installée. Plusieurs analyses évoquent un manque de maîtrise stratégique, avec des décisions qui paraissent répétitives, prévisibles et inadaptées au très haut niveau. L’idée d’un sélectionneur encore en phase d’expérimentation revient avec insistance.

Les dernières minutes ont cristallisé toutes les critiques. Les remplacements effectués n’ont pas permis de casser le rythme ni de contenir la montée en puissance belge.

Au contraire, ils ont semblé accentuer le déséquilibre de l’équipe, facilitant le retour de l’adversaire.

Certains observateurs estiment même que la responsabilité du staff technique dans cette élimination est majeure, tant les choix effectués ont pesé sur le scénario final.

Sur le plan tactique, plusieurs points précis sont également revenus dans les analyses. L’exploitation insuffisante de certaines options offensives, notamment dans le milieu de terrain, a été soulignée, tout comme l’absence d’ajustements pour contrer les initiatives belges dans les moments clés.

Au-delà de la colère et de la frustration, une question demeure.

Comment une équipe qui mène de deux buts à cinq minutes de la fin peut-elle laisser échapper une qualification en Coupe du monde ?

Pourquoi les changements n’ont-ils pas permis de casser le rythme ?

Pourquoi le bloc n’a-t-il pas été repositionné plus bas ?

Pourquoi avoir laissé la Belgique reprendre confiance alors que chaque minute qui passait rapprochait le Sénégal des quarts de finale ?

Ces interrogations ne relèvent pas seulement de l’émotion. Elles concernent la gestion d’un match de très haut niveau, là où les plus grands sélectionneurs font souvent la différence.

Le football est collectif et les joueurs assument évidemment leur part de responsabilité. Les erreurs individuelles, le manque de concentration et la gestion des dernières minutes ont également pesé lourd.

Mais dans toutes les grandes nations de football, un sélectionneur est jugé sur sa capacité à prendre les bonnes décisions lorsque le destin d’un match bascule.

Face à la Belgique, beaucoup estiment que Pape Thiaw a manqué ce rendez-vous.

Cette Coupe du monde devait confirmer l’ambition du Sénégal parmi les grandes nations du football mondial.

Elle laisse aujourd’hui une profonde frustration et ouvre inévitablement le débat sur l’avenir du banc des Lions.

Une chose est certaine : cette élimination restera longtemps comme l’une des plus douloureuses de l’histoire récente du football sénégalais.