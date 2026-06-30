Le ministère des Transports terrestres et aériens (MITTA) a réagi suite à la diffusion d’une affiche sur les réseaux sociaux. Le document évoquait l’entrée en service de radars sur l’autoroute et annonçait des sanctions comme le « retrait de permis, garde à vue, amendes » en cas de dépassement de 110 km/h. Le Ministère indique que cette affiche est un « prétendu dispositif de contrôle de vitesse par radars » et qu’elle « n’émane ni de ses services, ni des forces de l’ordre ».

Selon le communiqué, « aucune des informations qu’il véhicule n’a de caractère officiel ». Les seuils de vitesse, les montants d’amendes et les mesures évoqués « ne reposent sur aucun acte réglementaire en vigueur et ne sauraient être opposés aux usagers ». Le ministère appelle donc les citoyens à la « plus grande vigilance » face à la circulation d’ »informations non vérifiées, susceptibles d’entretenir la confusion ». Seules « les communications émanant des canaux officiels du Ministère » font foi.

Le ministère précise toutefois qu’un « projet de déploiement d’un système de contrôle automatisé de la circulation routière » est effectivement en cours au sein du MITTA. Ce dispositif s’inscrit dans sa politique de renforcement de la sécurité routière. Les modalités « techniques, juridiques et opérationnelles sont en cours de finalisation ».

Avant toute mise en service, le projet fera l’objet d’une « communication officielle et d’une campagne de sensibilisation à l’endroit des usagers de la route ». Le ministère réaffirme son « engagement constant en faveur de la sécurité de tous les usagers » et invite les conducteurs à respecter en toutes circonstances les règles du « Code de la route ».