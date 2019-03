Sénégal-Madagascar: Le stade Lat-Dior de Thiès entre dans l’histoire

Le Sénégal va jouer en dehors de Dakar le 23 mars prochain face au Madagascar.



Après Kaolack en 1976 et Ziguinchor en 1995, la ville de Thiès va accueillir pour la première fois, l’équipe nationale de football qui affronte au stade Lat Dior, le Madagascar pour le compte de la 6ème et dernière journée des éliminatoires de la coupe d’Afrique des nations «Égypte 2019». Ce sera le 23 mars prochain. Un match officiel qui sera suivi d’une rencontre amicale entre le Sénégal et le Mali.





Depuis les Indépendances, seuls les Kaolackois (1976) et les Ziguinchorois (1995) ont eu le privilège que les Thiessois s’apprêtent à vivre en accueillant l’équipe nationale de football du Sénégal. Cette fois, ce sont les Dakarois qui seront appelés à se déplacer vers Thiès (70 km).



L’équipe nationale du Sénégal n’a donc joué que deux matches en dehors de Dakar. La première fois, c’était en 1976 au stade Lamine Guèye de Kaolack face au Maroc, battu (2-1). La deuxième fois, en 1995 à Ziguinchor, pour le compte des éliminatoires de la coupe d’Afrique des nations 1996. Les «Lions» avaient été tenus en échec par les «Aigles» du Carthage de la Tunisie (0-0).

