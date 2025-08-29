Sénégal : Le silence des geôles résonne encore.

Dans une lettre bouleversante, Vito Diouf, président du Copil Pastef Sénégal et ancien détenu politique, livre un cri de cœur qui glace le sang. À la suite du décès tragique de Pape Mamadou Seck, il brise le mur de l’indifférence et interpelle les consciences. Ce n’est pas une plainte. C’est un appel à la justice. Un cri venu du fond des tripes.

Le cri de cœur d’un ex-détenu

Que Pape Mamadou Seck repose en paix !

À chaque fois qu’il y a des événements tragiques de ce genre, certaines soi-disant autorités qui ont l’habitude de refuser nos appels tentent de nous rappeler pour essayer de savoir si ça va ou pas. J’ai décidé de ne pas répondre à certains pour des raisons personnelles. Je gère avec les personnes qui connaissent mes valeurs et qui n’ont pas changé depuis notre accession au pouvoir.

Aujourd’hui, c’est Pape Mamadou Seck, peut-être demain ce sera moi ou un autre. Comment puis-je avoir la conscience tranquille en lisant à chaque événement des commentaires comme “il est mort ndeyssane, yalla nako yalla yereum” ? Peut-être que ce morceau de plastique qu’on m’a infligé dans la tête m’a donné la chance de retrouver un peu la motricité de ma main gauche et qui m’a sauvé de l’AVC.

Certains te jugent en pensant qu’on a des privilèges ou qu’on a tout, mais je tiens à préciser que je vis avec mon maigre salaire que je partage avec mes frères combattants qui sont dans le besoin par fraternité à chaque fin du mois pour au moins leur montrer que même si les moyens ne sont pas là, on est prêt à partager le peu que nous avons.

Avec toutes les humiliations que j’ai vécues, l’honneur ne me permet pas de me plaindre, ce que les hypocrites et les ennemis attendent. Certains se moquent de toi en disant “dof leu gayi xex rek lagn KO doyewon”, c’est très normal parce qu’aujourd’hui, c’est la grande gueule et les guewel modernes qui sont plus respectés et plus soutenus par les responsables.

On voit tout, mais n’oubliez jamais qu’on a été très loyal, on a tout donné. La majeure partie des vrais combattants qui ont subi de graves tortures ne sont pas connus, d’ailleurs certains qui nous disaient que “douma xexal keen” sont mieux traités parce qu’ils vous chantent des louanges.

Excellence Bassirou Diomaye Faye, Président Ousmane Sonko, nous vous prions de faire une priorité la question de ces détenus. Il est temps de régler ces problèmes définitivement pour sauver ce projet. Nous réclamons justice pour que nos frères puissent reposer en paix et que nous qui avons subi l’humiliation ayons l’esprit tranquille.

Je suis une boîte à secret, quel que soit le mal, je ne parlerai jamais et je prie le bon Dieu de me donner la force pour mieux tenir bon, pour ne pas craquer et de me rendre la santé que j’ai perdue depuis le début de ces événements.

Vito Diouf, Président du Copil Pastef sindia, victime et ex-détenu.

⚖️ une mémoire vivante, une urgence nationale

Ce texte n’est pas une simple déclaration. C’est un cri de vérité. Une mise en garde. Une mémoire vivante.

Et si la République veut survivre à ses propres contradictions, elle devra écouter ceux qui ont souffert en silence.

Que Pape Mamadou Seck repose en paix. Que les vivants soient enfin entendus.