Sénégal : des hackers revendiquent le vol de données sensibles à la DAF

La Direction de l’Automatisation des Fichiers (DAF) du Sénégal pourrait avoir été victime d’un ransomware, selon des informations circulant sur les réseaux sociaux. Le logiciel malveillant, dénommé « Green Blood Group », aurait ajouté la DAF à son portail sur le Dark Web, aux côtés d’autres victimes.

Selon ces publications, 139 téraoctets de données biométriques et liées à l’immigration seraient actuellement chiffrées, rendant l’accès aux fichiers impossible, et transférées sur le Dark Web. La page officielle de la DAF reste pour l’instant inaccessible, et aucune réaction officielle du Ministère de l’Intérieur ou de la DAF n’a encore été enregistrée.

Ce type de cyberattaque, similaire à celle qui a récemment touché la Direction générale des Impôts et Domaines (DGID), représente un risque majeur pour la souveraineté nationale et la sécurité des données des citoyens. Les experts en cybersécurité soulignent que la vulnérabilité des infrastructures critiques est souvent liée à un manque de gouvernance et de protocoles de sécurité opérationnels.

La divulgation éventuelle de ces données pourrait avoir des conséquences graves, notamment des fraudes, des usurpations d’identité et des menaces sur la sécurité intérieure. Les autorités sont appelées à réagir rapidement pour sécuriser les systèmes et éviter une crise majeure.

avec seneweb