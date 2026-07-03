Le Sénégal décroche le titre de champion du monde en simulation pédiatrique.

Le Sénégal vient une nouvelle fois de démontrer l’excellence de sa médecine. Face à 22 équipes venues du Maghreb et d’Europe, de jeunes pédiatres sénégalais ont remporté le titre de champions du monde de simulation pédiatrique à l’issue d’une compétition de haut niveau organisée à Marrakech, du 25 au 28 juin derniers.

Dans un communiqué, l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) a félicité l’équipe victorieuse. Dans cette discipline où chaque geste est déterminant — du diagnostic à la réanimation, en passant par la prise de décision en situation d’urgence —, les représentants du Sénégal se sont distingués par la qualité de leur préparation, la précision de leurs interventions et leur remarquable sang-froid.

Derrière ce sacre se cache un important travail d’équipe, de rigueur et d’exigence, salué par l’UCAD. L’université a notamment rendu hommage au Professeur Papa Moctar Faye, chef du Service de néonatologie et de réanimation polyvalente de l’Hôpital d’enfants Albert Royer, ainsi qu’au Dr Amadou Sow, réanimateur pédiatrique à l’Hôpital Abass Ndao, pour leur accompagnement dans la formation de l’équipe. Elle a également salué l’engagement de l’ensemble des encadreurs et de la communauté médicale mobilisés autour de cette réussite.

Au-delà du trophée, cette consécration témoigne du niveau d’excellence de la formation médicale sénégalaise en pédiatrie. Elle met en lumière un enseignement reconnu pour son sérieux, son innovation pédagogique et sa capacité à former des praticiens aptes à faire face aux situations d’urgence. À travers cette performance, l’UCAD félicite les lauréats et les encourage à poursuivre sur la voie de l’excellence, au service de l’amélioration de la prise en charge des enfants.