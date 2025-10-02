Cyberattaque Massive contre la DGID, une Rançon de 6,5 Milliards de FCFA Exigée

Le Sénégal fait face à une crise majeure dans son administration fiscale. La Direction générale des impôts et domaines (DGID), l’organe central chargé de la gestion des impôts, des domaines et des finances publiques, a été victime d’une cyberattaque de type ransomware qui paralyse ses opérations depuis environ une semaine. Les pirates informatiques, regroupés sous le nom de “Black Shrantac”, ont revendiqué l’attaque et exigent une rançon colossale de 10 millions d’euros, soit environ 6,5 milliards de francs CFA, pour débloquer les systèmes et éviter la diffusion massive de données sensibles.

L’incident aurait débuté autour du 25 septembre 2025, selon des sources spécialisées en cybersécurité. Les hackers, qui se présentent comme basés en Europe, ont infiltré les systèmes informatiques de la DGID, bloquant l’accès aux logiciels de gestion fiscale et de recouvrement des recettes. Pour prouver leur emprise, ils ont diffusé une arborescence de données sur le dark web, affirmant détenir plus de 1 téraoctet (To) d’informations, incluant des données financières, fiscales, réseaux d’entreprises sénégalaises, fichiers de mots de passe (comme Keepass) et des informations RH telles que passeports et numéros de sécurité sociale. Cependant, des experts comme le hacker éthique SaxX ont analysé cette arborescence et tempèrent les affirmations des pirates, notant que les preuves publiées ne montrent pas de fichiers hautement sensibles, suggérant possiblement un bluff pour accélérer le paiement de la rançon.

Le groupe Black Shrantac est relativement nouveau sur la scène cybercriminelle, avec une apparition documentée mi-septembre 2025. Cette attaque s’inscrit dans une vague croissante de cybermenaces targeting les institutions africaines, soulignant la vulnérabilité des infrastructures numériques sur le continent.

Les conséquences sont immédiates et sévères. Les agents de la DGID sont dans l’impossibilité d’utiliser leurs machines professionnelles ou d’accéder aux réseaux, rendant inopérants les outils de gestion des recettes et des dépenses de l’État. Cela bloque entièrement les opérations financières publiques, y compris les entrées et sorties de fonds. Des économistes estiment les pertes à plus de 50 milliards de FCFA par semaine, tandis que d’autres sources évoquent jusqu’à 55 milliards potentiellement perdus si la situation perdure. Un leader politique comme Mamoudou Ibra Kane a même avancé un manque à gagner de 50 milliards de FCFA par jour, bien que ce chiffre semble exagéré et non vérifié.

Cette paralysie arrive à un moment critique pour les finances publiques sénégalaises, déjà sous tension avec une dette publique réévaluée à 119 % du PIB fin 2024, selon des rapports du FMI. Elle pourrait aggraver les défis économiques, notamment dans un contexte de collecte intensive d’impôts par le gouvernement.

Malgré la gravité de la situation, le gouvernement sénégalais n’a émis aucune communication officielle à ce jour, laissant place à des spéculations et à un “virus du silence” critiqué par la presse. Des journalistes comme Bachir Fofana appellent à une prise de position urgente des autorités, soulignant que “le gouvernement doit se prononcer” sur cette affaire. Des voix sur les réseaux sociaux, dont des experts en cybersécurité, plaident pour la création d’une Agence nationale de cybersécurité et d’une task-force dédiée à la documentation et à la réponse aux cybermenaces.

Cette attaque n’est pas isolée : le Sénégal a déjà connu des incidents similaires, comme celle contre les sites gouvernementaux en 2023 ou plus récemment contre des médias comme Seneweb en février 2025. Elle met en lumière la nécessité d’investir dans la résilience numérique, surtout pour des secteurs critiques comme les finances publiques.

Les autorités doivent évaluer si payer la rançon est viable, bien que les experts déconseillent généralement cette approche, car elle encourage les cybercriminels. Une enquête en collaboration avec des spécialistes internationaux pourrait aider à identifier les origines de l’attaque et à renforcer les défenses. Pour les citoyens et entreprises sénégalais, cette affaire rappelle l’importance de la vigilance : mises à jour régulières des systèmes, formations à la cybersécurité et backups sécurisés.

Cette cyberattaque contre la DGID représente non seulement une menace immédiate pour l’économie sénégalaise, mais aussi un signal d’alarme pour l’Afrique francophone, où les institutions financières sont de plus en plus ciblées. Le Sénégal, avec son ambition de souveraineté numérique, doit transformer cette crise en opportunité pour bâtir un écosystème cyber plus robuste.