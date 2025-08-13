Le Sénégal brille à l’international : Diomaye Faye distingué pour l’investissement…

Le Président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a reçu à Cape Town le « Presidential Global Water Changemakers Award 2025 », récompensant son rôle dans la co-organisation de la Conférence des Nations Unies sur l’Eau 2026 et son engagement pour une diplomatie mondiale de l’eau axée sur l’investissement stratégique et la solidarité internationale.

La cérémonie s’est tenue lors du Sommet de l’Union africaine sur l’Investissement dans l’Eau, sous la présidence sud-africaine du G20. Le Sénégal, représenté par le Ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Dr Cheikh Tidiane Dièye, a présenté le Grand Projet de Transfert de l’Eau et le modèle sénégalais de partenariat public-privé, salué comme un exemple international.

Cette distinction souligne la position du Sénégal comme acteur clé de l’agenda mondial de l’eau, promouvant une gouvernance inclusive, la mobilisation des financements et la coopération internationale pour un avenir durable.