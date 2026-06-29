Le Sénégal à nouveau champion au Maroc

Le Maroc est décidément une terre bénie pour le Sénégal, lorsqu’il s’agit d’une compétition. Si ce n’est pas le sport, c’est alors la formation et la santé. Cette fois, le Sénégal, à travers l’Ucad, est sacré champion du monde de simulation pédiatrique grâce à de jeunes pédiatres. La compétition, organisée du 25 au 28 juin à Marrakech, au Maroc, comptait 22 pays du Maghreb et d’Europe.

« Cette distinction est le fruit de l’engagement, du professionnalisme et de la rigueur de ces jeunes médecins, accompagnés par le Professeur Papa Moctar Faye, Enseignant-chercheur à l’UCAD et Chef du Service de Néonatologie et de Réanimation polyvalente de l’Hôpital d’Enfants Albert Royer », s’est félicité l’Ucad sur les réseaux sociaux.

L’Ucad a également salué « la contribution déterminante du Dr Amadou Sow, Réanimateur pédiatrique à l’Hôpital Abass Ndao, dont l’expertise et l’implication dans la préparation de l’équipe ont largement contribué à cette performance ».

Pour l’université, cette performance est la preuve de l’excellence de la formation médicale au Sénégal, notamment à la fac de médecine de l’UCAD.