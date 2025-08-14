Le Sénégal à l’honneur sur la scène mondiale de l’eau : une distinction prestigieuse pour le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye

Le 13 août 2025, la ville de Cape Town, en Afrique du Sud, a été le théâtre d’un événement marquant pour le Sénégal. Au cours d’un sommet international dédié aux enjeux de l’eau, le Président de la République, Son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a été honoré à travers la remise du « Presidential Global Water Changemakers Award 2025 ». Ce prix prestigieux, décerné par Sa Majesté Mswati III, Roi d’Eswatini, en présence des Présidents Cyril Ramaphosa d’Afrique du Sud et Duma Boko du Botswana, consacre le leadership visionnaire du Chef de l’État sénégalais dans la gestion et la diplomatie de l’eau à l’échelle mondiale.

Cette distinction met en lumière l’engagement du Sénégal dans la co-organisation, aux côtés des Émirats arabes unis, de la Conférence des Nations Unies sur l’Eau prévue pour 2026. Cet événement d’envergure mondiale positionne le Sénégal comme un acteur clé dans les discussions globales sur la gestion durable des ressources en eau. Le rôle du pays dans la diplomatie de l’eau s’est vu renforcé par cette reconnaissance, qui témoigne de la vision stratégique du Président Faye pour faire face aux défis hydriques mondiaux, particulièrement cruciaux pour l’Afrique.

Lors de ce sommet, le représentant du Sénégal a présenté le Grand Transfert d’Eau (GTE), la première phase du projet ambitieux des « Autoroutes de l’Eau ». Ce programme, qui vise à optimiser l’accès et la distribution de l’eau à travers des infrastructures modernes, a suscité un vif intérêt parmi les participants. Le GTE illustre l’engagement du Sénégal à relever les défis liés à la rareté de l’eau et à promouvoir une gestion innovante des ressources hydriques.

Un autre temps fort de la présentation sénégalaise a été la mise en avant du modèle de partenariat public-privé (PPP) adopté par le pays. Ce modèle, qui a permis de mobiliser des ressources et des expertises variées pour financer et gérer des projets d’envergure, est aujourd’hui reconnu comme une réussite internationale. Il constitue une source d’inspiration pour d’autres nations africaines confrontées à des défis similaires en matière d’accès à l’eau et de développement durable.

Cette distinction internationale est une fierté pour le peuple sénégalais et une reconnaissance des efforts constants du pays pour promouvoir des solutions innovantes aux défis mondiaux. Elle renforce également la responsabilité du Sénégal de continuer à jouer un rôle de leader dans la gestion des ressources en eau, non seulement pour le bénéfice de ses citoyens, mais aussi pour l’ensemble du continent africain.

En recevant ce prix au nom du Président Faye, le Sénégal réaffirme son engagement à œuvrer pour un avenir où l’accès à l’eau, ressource vitale, est garanti pour tous. Ce moment historique à Cape Town marque une étape décisive dans la consolidation du leadership sénégalais sur la scène mondiale.