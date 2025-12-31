Sédhiou : décès de Mamadou Lamine Diawara, maire de Djirédji

Nous venons d’apprendre le décès du maire de Djirédji, commune du département de Sédhiou, Mamadou Lamine Diawara. L’opérateur économique a été rappelé à Dieu ce 31 décembre.

Maire depuis 2009, Mamadou Lamine Diawara s’est particulièrement illustré dans la lutte pour le désenclavement de la zone de Boudjé, à travers la mise en place d’infrastructures de base, notamment la construction du tronçon routier reliant Marsassoum à Sédhiou en passant par Djirédji, un axe économiquement stratégique pour la localité.

Pour l’heure, les informations relatives à la date et à l’heure de son inhumation ne sont pas encore connues.

Exclusif.net