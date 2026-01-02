L’atmosphère est électrique, à Sédhiou, entre les acteurs économiques locaux et l’autorité de régulation. Les commerçants sont montés au créneau, ce matin, lors d’un point de presse, pour dénoncer ce qu’ils qualifient d’ “abus de pouvoir” de la part du commissaire aux enquêtes économiques. Au cœur du litige, le retrait de produits d’hygiène de la marque Softcare et Freedom.

Pour leur porte-parole, Moussa Dramé dit “Ballaké”, le commissaire aux enquêtes économiques aurait procédé à l’enlèvement de stocks de produits Softcare et Freedom sans respecter les procédures légales en vigueur. L’accusation principale repose sur l’absence de transparence administrative. Les commerçants soutiennent qu’aucune notification officielle ni aucun procès-verbal de saisie n’ont été dressés lors de l’opération. Ils dénoncent une démarche arbitraire qui porterait préjudice à leurs activités commerciales et à leur capital.

Mais le commissaire aux enquêtes économiques trouve ces ”allégations sans fondement”. Pour lui, il ne s’agit nullement d’une saisie forcée, mais d’une mesure de protection sollicitée par les commerçants eux-mêmes.

Selon ses explications, des commerçants, craignant des contrôles et des sanctions imminentes de la part d’autres services de l’État, auraient pris l’initiative de demander au Service régional du commerce de retirer ces produits de la vente.

Le commissaire précise que ses services n’ont fait qu’agir en tant que dépositaire pour aider les commerçants à se mettre en règle et éviter des complications.

Soucieux de lever toute équivoque et de prouver sa bonne foi, le commissaire aux enquêtes économiques invite les commerçants concernés, ”dès aujourd’hui, à se présenter au bureau pour récupérer l’intégralité des produits qu’ils lui avaient confiés’.’