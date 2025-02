Sédhiou : 25 enfants bénéficient d’opérations chirurgicales gratuites

Vingt-cinq (25) enfants, âgés de 0 à 14 ans, ont eu la chance de recevoir des soins chirurgicaux gratuits à l’hôpital régional de Sédhiou, (sud du pays), rapporte l’APS. Ces enfants proviennent de familles en situation de précarité. Cette opération fait partie de la quatrième édition du camp de chirurgie gratuite organisée par Amref Health Africa, la première ONG africaine dédiée à la santé publique. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de son projet intitulé “Capital Santé”.

Le programme “Capital Santé” vise à réduire la morbidité et la mortalité chez les enfants de 0 à 14 ans des régions de Sédhiou et Kolda, selon Mansour Touré, chargé de programme à Amref Health Africa. Il a précisé que cette initiative joue un rôle crucial dans l’amélioration de la santé des enfants en offrant des soins médicaux et chirurgicaux gratuits aux enfants issus de familles vulnérables.

Avant la mise en place du camp, un travail de sensibilisation et d’identification des enfants concernés est effectué auprès des familles démunies, en collaboration avec des prestataires de santé. Ces derniers sont ensuite orientés vers le camp chirurgical gratuit.

En plus de Sédhiou, l’ONG Amref Health Africa a également organisé un camp similaire à Kolda, où 25 autres enfants ont bénéficié de soins chirurgicaux.