Sécurité routière : « Le Sénégal enregistre en moyenne 5 200 accidents de la circulation par an, environ 745 décès et 8 500 blessés graves », (Anaser)

Le Directeur général de l’Agence nationale de la sécurité routière (Anaser), Atoumane Sy, a donné des chiffres préoccupants sur la sécurité routière dans le pays. Il a informé qu’:« en moyenne 5 200 accidents de la circulation, causant 745 morts et 8 500 blessés graves » ont été recensés.

A en croire M. Sy, ces accidents enregistrent un coût économique significatif, estimé à « environ 163 milliards de Fcfa » annuellement, ce qui représente entre « 4 et 5% du PIB ». Il a détaillé que 90% de ces accidents sont causés par des facteurs humains notamment « l’excès de vitesse, l’imprudence, la fatigue ou la conduite sans permis ». Soulignant que les véhicules défectueux et l’état des infrastructures ne sont que des facteurs secondaires. Ils représentent respectivement que « 7% et 3% des causes ».

Pour endiguer ce fléau, le directeur a fait savoir que l’Anaser a renforcé ses actions de proximité, notamment dans les gares routières, en sensibilisant les conducteurs aux bons comportements. Un accent est mis sur les utilisateurs de deux-roues, impliqués dans « 38% des accidents », « dont beaucoup conduisent sans formation ni permis ».

Atoumanę Sy s’exprimait lors de son passage mardi, à l’émission “Salam Sénégal” sur Radio Sénégal international (Rsi).

