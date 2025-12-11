Sécurité : Un député de Pastef alerte sur les conditions des forces spéciales (GIGN – BIP)

Le gouvernement du Premier ministre Ousmane Sonko a répondu à quatre questions écrites du député de Ziguinchor, Guy Marius Sagna. Ces réponses portent sur la prime d’alimentation du GIGN, la billetterie du match Sénégal–Soudan, la sécurité des Lions lors de leurs déplacements, et le financement du Scrabble sénégalais.

Le ministre des Forces armées a indiqué que les membres du GIGN sont nourris au taux de 800 FCFA par jour, loin des 3.000 FCFA attribués normalement aux forces spéciales. « Les membres du GIGN sont nourris à 800 FCFA au lieu de 3.000 FCFA », a-t-il dit, une révélation qui inquiète profondément l’élu.

« Je comprends alors pourquoi les repas servis aux membres du GIGN n’ont ni la qualité ni la quantité requises », souligne le député de Ziguinchor. Il annonce qu’il va saisir le ministère des Finances « pour remettre le taux à 3.000 FCFA ou du moins l’améliorer substantiellement », informe-t-il.

Concernant la prime de Tabaski, le ministre a confirmé le versement de 25.000 FCFA, mais sans préciser la date exacte. « Si les éléments du GIGN ont reçu leur prime de Tabaski 20 jours après la fête, ce n’est pas normal », a-t-il déploré, insistant sur son rôle de porte-voix : « En tant que représentant des éléments du GIGN, je veux savoir si le retard vient du gouvernement ou de la hiérarchie », a-t-il ajouté.

Il a aussi rendu hommage aux forces de sécurité : « Nos soldats veillent sur notre sécurité à tous. Il nous revient alors de veiller sur leurs conditions de travail », a-t-il rappelé, avant d’assurer : « Ce n’est pas parce qu’ils sont dans la grande muette que leurs droits doivent être violés », souligne le député de Ziguinchor.

Sur la question de la billetterie, le ministre des Sports a révélé que 21.700 billets physiques seulement avaient été émis pour un stade de 50.000 places. « Cela explique la difficulté à trouver des billets et leur cherté, car des tickets à 1.000 FCFA étaient revendus à 5.000 FCFA », a-t-il dit.

Interrogé sur la sécurité de l’équipe nationale en RDC, le ministre a indiqué que « des éléments de la Brigade d’intervention polyvalente (BIP) accompagnent l’équipe A de football lors de ses déplacements », informe-t-il.

Concernant le financement du Scrabble sénégalais, le ministre a précisé que l’État « a accordé 40.000.000 FCFA à la Fédération sénégalaise de Scrabble pour sa participation aux compétitions internationales de 2025 », a-t-il dit. Le député rappelle que de nombreux champions étaient obligés de financer eux-mêmes leurs déplacements. « Il était important que l’État prenne ses responsabilités », souligne le député de Ziguinchor.