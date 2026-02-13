Sécurisation de la zone nord : Armée, Gendarmerie, Police et Douanes en opération conjointe de nomadisation

Dans le cadre des opérations combinées de sécurisation, les forces de défense et de sécurité de la zone nord (Zone militaire numéro 2, Légion de Gendarmerie de Matam, Police, Douanes) organisent du 12 au 16 février 2026 des opérations de nomadisation, a appris Seneweb du Colonel Ibrahima Ndiaye, chef de la Division communication et des relations publiques de la Gendarmerie nationale.

La zone d’action s’étend entre Waoundé, Doundé-Bogue et Ouro-Koro.

Dans la perspective de ces opérations, la Légion de Gendarmerie de Matam a engagé deux pelotons appartenant respectivement aux Escadrons de surveillance et d’intervention de Ourossogui et de Ranérou.

En outre, des binômes prélevés dans les brigades territoriales ont été mis à la disposition des patrouilles mixtes. Les brigades où se déroulent les opérations assurent le suivi des procédures liées aux infractions localement constatées.