Scandale foncier à Dakar : l’ex-Dg du Port Cheikh Kanté, Abdoulaye Dia, Serigne Mboup et plusieurs personnalités visées

Dans son édition de ce vendredi 16 janvier, L’Observateur révèle que le parquet de Dakar a lancé une vaste offensive judiciaire, en ouvrant une enquête pour occupation illégale de terrains et faux en écriture publique. Cette procédure fait suite à une plainte des héritiers de feu Mamadou Diagne, qui dénoncent la spoliation de plusieurs hectares de terres familiales, situées sur la route de Rufisque et dans la zone de Grand-Dakar. Selon les plaignants, ces parcelles auraient été accaparées grâce à l’établissement frauduleux de titres fonciers, détaille la même source.

Le quotidien du Groupe futurs médias (Gfm) précise que l’enquête, confiée à la Sûreté urbaine (SU), vise un nombre important de personnalités du gotha économique et politique sénégalais. Parmi les personnes convoquées figurent l’ancien ministre et ex-directeur général du Port autonome de Dakar, Cheikh Kanté, le PDG du groupe Senico, Abdoulaye Dia, l’homme d’affaires et maire de Kaolack, Serigne Mboup, ainsi que l’entrepreneur Masse Sall et le maire de Grand-Dakar, Jean-Baptiste Diouf, liste le journal.

La riposte des mis en cause ne s’est pas fait attendre. Masse Sall a déjà produit des documents notariés ainsi qu’un titre foncier datant de 1950 pour attester de sa bonne foi, lors de son audition. De son côté, Cheikh Kanté, attendu mercredi, conteste fermement les accusations. Repris par le titre de Gfm, il annonce son intention de déposer une plainte pour diffamation contre le représentant des héritiers, dénonçant une tentative de « salir d’honnêtes citoyens ».

Les auditions sont prévues jusqu’à la fin du mois de janvier. Les enquêteurs de la Sûreté urbaine devront mener une expertise documentaire rigoureuse afin de démêler le vrai du faux dans ce conflit foncier aux enjeux financiers considérables, complète L’Observateur.