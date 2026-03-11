Scandale de confusion : Source a accusé d’avoir créé l’amalgame autour de l’école “la fraternité”

La récente publication du journal Source A concernant un supposé scandale de photos intimes dans un établissement dénommé « La Fraternité » a provoqué une vive polémique au sein de la communauté éducative.

En cause : un grave manque de précision dans le traitement de l’information. Dans son article, le journal évoque le Groupe scolaire La Fraternité de Keur Massar, sans prendre la peine d’expliquer clairement qu’il existe plusieurs établissements portant ce même nom dans la zone.

Dans la commune de Keur Massar, il est pourtant bien connu qu’il existe au moins deux écoles appelées “La Fraternité”. L’une se trouve à Keur Massar, tandis que l’autre est située dans le quartier de Safco, un établissement très populaire et largement connu du public.

En publiant une information aussi sensible sans apporter les précisions nécessaires, le journal a créé une confusion grave dans l’opinion publique. Dans les rues, sur les réseaux sociaux et dans les discussions quotidiennes, de nombreux citoyens ont immédiatement pensé à l’établissement de Safco, alors que celui-ci n’est nullement concerné par cette affaire.

Une telle imprécision constitue une faute professionnelle regrettable dans un contexte aussi délicat impliquant des élèves et des familles. Le journalisme exige pourtant rigueur, exactitude et sens des responsabilités, surtout lorsqu’il s’agit d’informations susceptibles de porter atteinte à la réputation d’un établissement scolaire.

En effet, derrière une simple confusion de nom se cachent des conséquences réelles : inquiétude des parents, suspicion injustifiée, et atteinte à l’image d’une institution éducative qui travaille depuis des années à former les élèves dans la discipline et l’excellence.

Face à cette situation, plusieurs acteurs du monde éducatif estiment que les médias doivent assumer pleinement leur responsabilité sociale. Informer est un devoir, mais informer avec précision est une obligation.

Il est donc légitime d’attendre du journal des clarifications et davantage de rigueur, afin d’éviter que des établissements scolaires respectables ne soient injustement associés à des faits qui ne les concernent pas.

Cheikh NDOYE