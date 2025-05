Sante : Hygiena devient le premier fabricant à obtenir la validation ISO 16140-2

Hygiena devient le premier fabricant à obtenir la validation ISO 16140-2 pour la détection de Salmonella et Cronobacter par RT-PCR multiplex. Leader mondial en diagnostics One Health et en solutions de sécurité des aliments, il établit un nouveau standard avec le lancement de sa méthode innovante, foodproof Salmonella plus Cronobacter Detection LyoKit.

Cette solution est le premier test PCR approuvé ISO 16140-2 qui permet à l’industrie des poudres de lait infantiles de détecter simultanément Salmonella spp. et Cronobacter spp. dans un seul essai. Elle garantit une efficacité inégalée tout en assurant une conformité réglementaire optimale, répondant ainsi aux exigences les plus strictes de ce secteur.

« Chez Hygiena, notre engagement est d’offrir des solutions qui non seulement respectent mais dépassent les standards de l’industrie en matière de sécurité des aliments, » a déclaré Steve Nason, PDG de Hygiena. Foodproof Salmonella plus Cronobacter Detection LyoKit est certifié selon la norme ISO 16140-2 par AFNOR Certification, attestant de ses performances. Cette validation assure une détection fiable dans les poudres de laits infantiles (avec et sans probiotiques), les ingrédients de production, ainsi que dans les échantillons de l’environnement de production.

Conçu pour une facilité d’utilisation, le foodproof Salmonella plus Cronobacter Detection LyoKit présente un flux de travail rationalisé qui améliore la stabilité avec des réactifs lyophilisés, réduit les risques de contamination et s’intègre parfaitement aux systèmes de laboratoire existants tels que le Système BAX Q7.

Foodproof Salmonella plus Cronobacter Detection LyoKit s’ajoute à la gamme complète des méthodes validées ISO 16140-2 de Hygiena, incluant ceux dédiés à Listeria spp. et L. monocytogenes, garantissant une détection robuste et fiable des pathogènes sur diverses matrices alimentaires. Parce que la sécurité des aliments est une priorité absolue, notre vaste portefeuille de solutions certifiées offre aux industriels des solutions fiables, assurant conformité réglementaire et protection optimale des consommateurs.

A.NDIAYE, Le soleil