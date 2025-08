Saly : un réseau QNET démantelé !

Le Commissariat urbain de Saly a procédé, le 1er août 2025, au démantèlement d’un réseau QNET basé à Saly-Carrefour.

Cette opération fait suite à une plainte pour escroquerie déposée par un ressortissant étranger, victime d’un abus portant sur un montant de 650 000 FCFA, impliquant deux individus de nationalité étrangère.

Selon la victime, une dame l’a fait venir au Sénégal en lui promettant un emploi à Mbour. Une fois sur place, il a été conduit dans un appartement, puis reçu dans les bureaux de QNET à Saly-Carrefour pour un prétendu entretien. Il lui a été demandé de verser 650 000 FCFA pour l’achat d’un produit censé lui garantir une commission hebdomadaire de 150 000 FCFA.

Après le paiement, les mis en cause lui ont présenté des produits et exigé qu’il recrute à son tour six personnes pour percevoir des commissions, révélant ainsi un système de type pyramidal.

Ayant refusé de participer à cette activité commerciale, la victime a demandé le remboursement, mais s’est vu notifier qu’il avait déjà acquis un produit nommé « BioDisc ». Se rendant compte de l’arnaque, il a saisi les autorités.

L’enquête menée a permis l’interpellation de deux individus impliqués dans l’escroquerie, ainsi que le démantèlement du bureau QNET de Saly-Carrefour.

Par la suite, 17 personnes de nationalités diverses ont été interpellées, dont 14 Maliens, 2 Sénégalais et 1 Gambien.

Le matériel saisi comprend :

– 2 ordinateurs (fixe et portable),

– 2 ventilateurs,

– une commode contenant des documents et divers produits destinés à la vente.

Les mis en cause ont été déférés le 4 août 2025 devant le Procureur du Tribunal de Grande Instance de Mbour.

Avec la police nationale