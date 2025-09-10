Saly Portudal : Un vigile de 50 ans agresse son patron après un cambriolage…

Un vigile de 50 ans, Abdoulaye S., est accusé d’avoir cambriolé et agressé son employeur, Abdoulaye T., dans son restaurant à Saly Portudal.

D’après L’Observateur, qui a assisté à l’audience, les faits se sont déroulés dans la nuit du 1ᵉʳ septembre : le propriétaire a reçu une alerte de son système de vidéosurveillance et a surpris son employé en train de voler œufs, boissons, cigarettes et lampes. Pris en flagrant délit, le vigile a violemment attaqué son patron avec un couteau avant d’être interpellé par la police.

Lors du procès, Abdoulaye S. a nié les faits, affirmant qu’il tentait seulement de sécuriser le restaurant à cause de la pluie. Convaincu de sa culpabilité, le procureur a requis deux ans de prison ferme. Le délibéré sera rendu le 16 septembre, indique le quotidien du Groupe futurs médias.