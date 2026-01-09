Saly : Décès d’un ressortissant étranger de 80 ans dans un salon de massage

Un ressortissant étranger âgé de 80 ans est décédé ce jeudi à Saly, après avoir été victime d’un malaise foudroyant au sein d’un salon de massage de la station balnéaire.

Selon les informations recueillies, l’octogénaire s’était rendu dans cet établissement pour soulager des douleurs persistantes aux pieds. Il s’était déplacé par ses propres moyens à bord d’un quad pour bénéficier de ces soins thérapeutiques.

Le drame est survenu au cours de la séance de massage. Alors qu’il était installé sur la table de soins, l’homme a été pris d’un malaise soudain. Les premiers éléments disponibles suggèrent que la victime aurait succombé à une crise cardiaque.

Rapidement alertés, les sapeurs-pompiers de Saly se sont rendus sur les lieux pour tenter de lui porter secours. Malheureusement, ils n’ont pu que constater le décès avant de procéder à l’évacuation du corps vers une structure hospitalière.

Les autorités compétentes ont procédé aux constatations d’usage. Une enquête ou des examens complémentaires devraient préciser les circonstances exactes de ce décès qui a jeté l’émoi dans ce secteur de la station balnéaire.