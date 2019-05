Parce que la sécurité est l’une de ses priorités, le chef de l’Etat Macky Sall ne cesse de déployer des moyens au profit des forces de défense et de sécurité. Outre les moyens traditionnels, la technologie a élargi le champ du possible dans le cadre du renforcement de la sécurité de nos territoires.

Dans un contexte où les populations sont de plus en plus préoccupées par leur sécurité et celle de leurs biens, l’Etat du Sénégal est en train de mettre en œuvre le Programme Smart Sénégal avec une composante Safe city (ville sûre). La police et la gendarmerie sont des acteurs essentiels du projet Safe City.

Dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, le Directeur général de l’ADIE M. Cheikh Bakhoum qui coordonne le programme Smart Sénégal a participé, en compagnie du Directeur général de la police nationale et d’un représentant du Ministère de l’Intérieur au « Shenzhen Smart City forum », du 14 au 15 mai 2019.

Frontalière avec Hong Kong, Shenzhen, l’une des grandes villes de la province du Guangdong en Chine, est considérée comme l’usine du monde en matière des technologies. Shenzhen est aussi un modèle en matière de ville intelligente. Les autorités de la localité ont pu réussir une gestion intelligente de la sécurité dans la ville. De quoi inspirer le Sénégal qui voudrait faire de Dakar et des grandes villes du pays, des endroits où il fait bon vivre et où la sécurité sera garantie ; un véritable havre de paix pour les populations et les visiteurs.

Le projet Safe city consiste à répondre aux nouveaux défis en matière de sécurité publique qui concilient des impératifs d’exploitation de l’information, des mesures adaptées et des acteurs qualifiés pour une gestion plus efficiente de la sureté et des questions de souveraineté. Cette composante du programme Smart Sénégal prévoit ainsi le déploiement de caméras de sécurité à plusieurs endroits de la ville avec derrière, tout un dispositif pour le commandement, la supervision et la prévention.

La délégation sénégalaise présente à Shenzhen a entre autres visité le siège de Huawei, le centre de commandement de Shenzhen, le centre des opérations intelligentes (Intelligent Operation Center).