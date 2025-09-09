Sabre au clair, Pape Thiaw gagne la bataille de Kinshasa : Des Lions au caractère trempé ( Par MLDIATTA )

Sébastien Desabre et la RDC avaient quasiment exécuté le Sénégal d’Aliou Cissé en fin de partie lors d’un triste match aller livré au Stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Pour tous les férus de football, ce match nul décroché par les congolais avait laissé un goût de cendre. Et bien, ce mardi 09 septembre 2025, Pape Thiaw a pour sa part sabré le sémillant coach de la RDC dans un match tactique à rebondissements.

🔑 Les clés du match

Un coaching gagnant de Thiaw avec plusieurs leçons de vie en prime.

L’image de cette partie haletante : RDC 2 Senegal 2, nous sommes à la 86 eme minute, beau mouvement collectif des Lions sur la droite avec Cheikh Tidiane Sabaly qui part comme une fusée.

Un centre millimétré pour Pape Matar Sarr qui porte le coup de grâce au peuple congolais dans un stade des Martyrs archi- comble. Le scénario parfait !

Oui, cette image résume à elle seule le déroulé de ce match de dingue. On a pu apprécier à sa juste valeur l’impact considérable des changements apportés par le coach sénégalais pourtant mené 2/ 0 après 33 minutes de jeu.

L’autre leçon et non des moindres à tirer de cette rencontre, c’est qu’un match de football dure 90 minutes et tant qu’une équipe reste soudée avec un mental au zénith, elle peut toujours renverser la vapeur même après une entame aussi catastrophique que celle de ce mardi.

Le football reste un art difficile. La RDC n’a pas été moribonde. C’est plutôt le Sénégal qui a fait parler le métier, le talent et l’expérience du haut niveau. Cette sélection qui avait déjà battu l’Angleterre a montré encore une fois qu’elle a du caractère.

Le coach dispose d’un énorme potentiel avec notamment une profondeur de banc enviable. Témoin, l’impact des entrants comme Pape Matar Sarr, Cherif Ndiaye mais aussi et surtout Cheikh Tidiane Sabaly le lutin messin qui a fait la différence pour casser les lignes adverses, tel un diable sorti de sa boîte… De quoi entrevoir l’avenir avec sérénité.

Un mot sur cette RDC qui a livré une partie héroïque dans un stade chauffé à blanc sur une pelouse synthétique à la qualité douteuse. Il s’agit d’un bloc solide qui joue par à coups en misant énormément sur des flèches comme Mechakelia l’ailier gauche virevoltant qui a mis Elhadji Malick Diouf et Koulibaly dans le vent sur le 2ème but des locaux. Sans oublier, ses 2 stars Johan Wissa et Cedric Bukambu qui ont mis chacun un but. Ils ont été bigrement efficaces avec 100% de réussite en première période.

Malheureusement, cela ne pouvait suffire devant une sélection sénégalaise au jeu plus technique et plus cohérent avec une meilleure discipline tactique et un banc de touche plus fourni.

Forcément cela fait la différence dans une discipline sportive où le gagnant est celui qui marque plus de buts que l’adversaire.

Chapeau à Pape Thiaw & à ses vaillants Gaindés.

Ils ont fait plaisir à 18 millions de Sénégalais.

Dans cette morosité économique ambiante, ce n’est pas rien.

DIARAMA SÉNÉGAL