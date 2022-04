Rupture de Carburants: La SAR annonce l’arrivée d’un navire de gasoil

Face à une situation de manque de carburants, le ministère du Pétrole et des Energies rassure et annonce qu’un bateau contenant 18 kilotonnes de gasoil est arrivé ce mercredi au port de Dakar, sur commande de la Société africaine de raffinage (SAR). Une information donnée dans un tweet publié sur son compte officiel, le ministère du Pétrole indique que la venue d’un autre navire commandé par Total Energies est confirmée pour vendredi avec à bord 31 kt.

Après des informations faisant office que plusieurs stations de service de Dakar n’avaient plus de carburant Super depuis quelques jours. Mis à part les problèmes entre les gérants de stations et leurs fournisseurs de carburant, les syndicats de travailleurs dans le secteur menaçaient même dernièrement d’observer une grève afin de réguler la situation. Les choses vont se rétablir selon le ministre du Pétrole et des Energies qui a annoncé l’arrivée d’un navire de Gasoil au port de Dakar. Selon les informations, un autre navire ayant convoyé 18,5 kt de supercarburant est actuellement en train d’être déchargé, pour le compte de Total Energies.

Le ministère du Pétrole et des Energies assure par ailleurs de la disponibilité dans les dépôts de molécules entrant dans la fabrication de produits pétroliers, malgré le contexte marqué par la « tension internationale » liée à la guerre en Ukraine. Mardi, la ministre Sophie Gladima, en charge de ce secteur, a reconnu des tensions dans l’approvisionnement en hydrocarbures, mais a assuré que le pays n’est pas en rupture de produits pétroliers.

Elle a souligné la nécessité de « rassurer les populations », ajoutant que le secteur du pétrole ’’n’a jamais » été en reste dans les actions engagées par le président de la République, Macky Sall, depuis le début de la crise provoquée par la guerre en Ukraine.

« Nous pensons qu’aujourd’hui, on ne devrait jamais avoir de pénurie », en l’état actuel, « mais on ne sait pas d’ici quelque temps », a déclaré la ministre du Pétrole et des Energies Selon Sophie Gladima, « à l’heure actuelle, des précautions ont été prises », surtout concernant l’approvisionnement du pays en kérosène. Elle signale qu’il y a « des méthodes de travail » entre les compagnies pour faire des échanges de produits, la distribution de carburant dans les stations de service relevant surtout d’un « problème d’accès ».

Rewmi