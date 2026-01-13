Rufisque: Le Rond-point Ndar Ngu Daw peint à l’image et aux couleurs de Krépin Diatta

Le latéral droit sénégalais Crépin Diatta a été immortalisé à Rufisque à travers un portrait peint au rond-point Ndar Ngu Daw. Cette œuvre est signée par l’artiste peintre Art Assane Mbaye, qui a souhaité saluer les performances remarquées du joueur lors de la CAN 2025 avec l’équipe nationale du Sénégal.

À travers ce portrait, l’artiste rend hommage à l’impact de Crépin Diatta dans le parcours des Lions, qualifiés pour les demi-finales de la compétition. L’équipe du Sénégal affrontera l’Égypte mercredi 14 janvier à 17 heures, à Tanger, dans une rencontre décisive pour une place en finale.