Richard-Toll : L’usine Dolima dévalisée

Quelques semaines après l’effroyable attaque de la Résidence Les Diamantines à Saly où, en plus du vol d’argent, d’or et de diamants, une femme avait subi l’indicible avec un viol collectif perpétré par des assaillants lourdement armés, l’usine Dolima, fleuron agroalimentaire située à Thiabakh, dans la commune de Richard-Toll (Saint-Louis, Nord) a été la cible d’un braquage.

Dans la nuit du samedi 30 au dimanche 31 août, alors que la ville dormait, une bande encagoulée, lourdement armée et parfaitement organisée a fait irruption dans l’enceinte de l’usine. Alertés à 4h24 précises, des éléments de la police se sont dépêchés sur place, où ils ont constaté que les assaillants s’étaient introduits par la porte principale, restée grande ouverte.

Des blessés après l’attaque

Aux postes de garde, deux agents de sécurité de la société Phoenix montaient la garde : Dieynaba Diallo et Iba Diop. Mais dès la première irruption des assaillants, Dieynaba s’est enfuie dans la nuit, abandonnant son collègue seul face à une meute déterminée. Rapidement neutralisé, Iba Diop a été transformé en guide contraint, forcé de montrer le chemin à ces hommes encagoulés, armés de fusils, de machettes et de bâtons.

Le commando s’est d’abord arrêté à la mosquée attenante, où il a emporté deux téléphones portables, avant de poursuivre son expédition. À l’étage, il a procédé à une fouille minutieuse dans quatre bureaux stratégiques : celui de la collecte de lait, du directeur industriel, de la maintenance informatique et du KSDE (Kossam Société de Développement de l’Élevage).

Lorsque leur opération s’est achevée, laissant derrière eux un désordre indescriptible, les assaillants ont pris la route de Mbane, abandonnant sur place des blessés : Daouda Diagne, chauffeur, touché à la tête, et Amadou Sy, vigile, atteint au poignet gauche.

Selon L’Observateur du lundi 1er septembre, les caméras de surveillance sont restées muettes. L’informaticien, absent cette nuit-là, n’a pas pu assurer le suivi technique. Les enregistrements seront néanmoins exploités pour les besoins de l’enquête.