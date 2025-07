RFI au Sénégal : la redevance passe de 10 à 675 millions FCFA pour ses fréquences

Le député Guy Marius Sagna a révélé une nette augmentation des recettes liées à l’exploitation des fréquences audiovisuelles au Sénégal. Selon l’élu, Radio France Internationale (RFI), qui ne payait jusqu’ici que 10 millions FCFA par an pour l’utilisation de ses neuf fréquences, devra désormais s’acquitter d’un montant de 675 millions FCFA.

De son côté, la Radio Chine Internationale, dotée de deux fréquences, versera désormais 150 millions FCFA par an au Trésor public.

Au total, “le secteur des médias rapportera cette année un peu plus de 5 milliards de francs CFA au Trésor, contre moins de 100 millions auparavant”, a souligné le député à l’assemblée nationale.

“Voilà un exemple concret du changement de gouvernance impulsé par les patriotes”, a-t-il affirmé, saluant cette nouvelle orientation qui vise une meilleure justice fiscale et une gestion plus rigoureuse des ressources publiques.