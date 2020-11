Le rapprochement entre Macky Sall et Idrissa Seck est diversement apprécié au parti Rewmi. Si la coalition Idy-2019 a déjà volé en éclats, on note une cascade de démissions chez l’actuel président du Conseil économique, social et environnemental (CESE).

Selon L’AS, le coordonnateur communal de Rewmi de Diamniadio, Adama Mohamed Mbaye, commissaire aux enquêtes économique de formation, a quitté le navire. Dans une lettre adressée à Idrissa Seck, il lui explique ce qui motive sa décision.