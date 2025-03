Revue presse-Sénégal sous tension : Entre crises, espoirs et passions

Bonjour et bienvenue sur Kewoulo. Dans cette revue de presse, en ce Mardi 04 Mars 2025 nous explorons ensemble les sujets brûlants, les enjeux majeurs et les révélations inédites qui rythment l’actualité sénégalaise. Restez avec nous pour tout savoir, sans détour

Politique et Gouvernance

Plusieurs journaux abordent les tensions socio-politiques liées au chômage et aux licenciements massifs, notamment Tribune qui évoque près de 3000 travailleurs mis au chômage.

Source A parle du non-respect des engagements de Sonko, tandis que Libération met en lumière des soupçons de corruption à l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD).

EnQuête soulève la crainte d’un “grand remplacement”, un sujet à connotation sensible, possiblement lié aux migrations et aux transformations démographiques

La gouvernance sénégalaise est confrontée à une montée des tensions socio-politiques, alimentées par le chômage, la précarité et des accusations de corruption.

Économie et Travail

Grand Panel met en avant plus de 99 milliards FCFA générés en 2023 mais souligne la précarité croissante des travailleurs.

Les Échos parle de licenciements massifs et de la création d’un rassemblement des travailleurs licenciés, ce qui témoigne d’une crise de l’emploi préoccupante.

Yoor-Yoor se penche sur l’exploitation foncière dans la vallée du fleuve Sénégal, mettant en opposition les paysans locaux et les grands investisseurs.

Malgré une performance économique encourageante en termes de revenus générés, la précarité de l’emploi et les conflits fonciers mettent en évidence des inégalités persistantes. La hausse des licenciements et la grogne sociale appellent à une politique plus inclusive, visant à protéger les travailleurs et à assurer une meilleure répartition des richesses.

Société et Sécurité

L’Info rapporte une grogne de la Fédération des syndicats (F2S), ce qui illustre des tensions sociales marquées.

Point Actu met l’accent sur la mise en cause des agences de placement, un secteur en pleine tourmente.

Le Soleil met en garde contre les zones de fièvre paludique, soulignant une alerte sanitaire importante.

Les contestations sociales et les alertes sanitaires révèlent des failles dans la gestion des services publics. La mobilisation syndicale et la mise en cause des agences de placement montrent une forte demande de régulation et de justice sociale. De plus, la menace du paludisme souligne l’urgence d’une politique de santé préventive et proactive.

Sports

Wiwsport et Record se concentrent sur le retour potentiel de Youssouf Sabaly et sur le choc Real – Atlético.

Point Actu Sport suit la performance de Sadio Mané avec Al-Nassr.

Tribune Sport annonce que le combat de lutte entre Franc et Eumeu Sène est “ficelé”, ce qui en fait un événement sportif attendu.

Le sport demeure un facteur de cohésion nationale, avec des événements et des figures emblématiques qui continuent de captiver l’opinion publique. Que ce soit à travers le football ou la lutte traditionnelle, l’engouement populaire témoigne de l’importance du sport comme exutoire face aux tensions sociales et économiques.

Merci d’avoir suivi cette Revue de Presse avec nous, continuez à nous suivre pour plus d’informations tout au long de la journée.