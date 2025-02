Revue presse-Sénégal sous pression : Entre crises politiques, tensions sociales et éclats sportifs

Politique et gouvernance

Les quotidiens mettent en lumière une situation politique tendue au Sénégal. Enquête titre sur la fragilisation des piliers démocratiques, soulignant une crise institutionnelle marquée par des tensions entre l’État et les syndicats (Point Actu). L’actualité parlementaire est également scrutée, notamment avec la proposition de loi sur l’irrecevabilité (L’Info), qui semble diviser les acteurs politiques. D’autre part, Sud Quotidien s’intéresse à l’amnistie, un sujet sensible qui semble diviser l’opinion publique et les forces politiques. Pendant ce temps, Les Échos rapporte sur l’affaire judiciaire impliquant Farba, marquant une nouvelle mobilisation politique autour de ce dossier.

Les tensions institutionnelles et les débats législatifs montrent une démocratie en ébullition. L’enjeu sera de voir si l’apaisement politique est possible dans les mois à venir.

Société et économie

L’approvisionnement correct des marchés en denrées alimentaires pour le Ramadan est mis en avant par L’Éveil, qui relaie les exigences de la Banque de développement pour éviter une crise. Sur le volet social, Le Soleil appelle à une trêve sociale en engageant les acteurs au dialogue, tandis que Yoor-Yoor met en avant les déclarations du ministre du Travail sur la gestion des conflits sociaux. Les difficultés économiques sont aussi pointées du doigt, avec Rewmi qui publie les chiffres alarmants des accidents et des faits divers liés à l’insécurité routière, tandis que Le Public évoque l’impact de l’économie informelle et la montée de la criminalité.

Les défis économiques persistent, notamment avec les préoccupations liées au Ramadan et à l’insécurité routière.

Faits divers et justice

Un fait marquant est la montée des tensions entre la presse et l’État, avec Le Doog Infos qui met en avant une menace sur la liberté de la presse. Par ailleurs, Libération rapporte une affaire judiciaire impliquant un douanier pris en flagrant délit, illustrant les efforts de lutte contre la corruption.

La lutte contre la corruption et la défense des libertés fondamentales restent des préoccupations majeures.

Sport

Le sport n’est pas en reste avec Rek Sport et Rewmi Sports qui analysent les performances des Lions du Sénégal, mettant en avant la montée en puissance d’Assane Diao et Ilay Camara. Sur le plan international, Point Actu Sport met en avant la victoire éclatante de Liverpool contre Newcastle.

L’actualité sportive reste dominée par les performances des joueurs sénégalais, tant sur le plan national qu’international.

