Revue presse Sénégal : Entre turbulences politiques, réformes économiques et enjeux internationaux

Bonjour et bienvenue sur Kewoulo. Dans cette revue de presse, en ce samedi 22 Mars 2025 nous explorons ensemble les sujets brûlants, les enjeux majeurs et les révélations inédites qui rythment l’actualité sénégalaise. Restez avec nous pour tout savoir, sans détour.

Politique et Gouvernance

L’affaire Moustapha Diop : Plusieurs titres reviennent sur la levée de l’immunité parlementaire de Moustapha Diop et sa comparution devant la justice. Il est accusé de détournement de fonds publics (Libération, L’Indépendant, Direct News, Rewmi). Certains journaux soulignent une démarche courageuse du député qui aurait lui-même demandé la levée de son immunité (Direct News). D’autres parlent d’une instrumentalisation politique de son dossier (Subateel).

Lancement du programme CPS et discours d’Ousmane Sonko : Le président Ousmane Sonko a mis en avant les vertus de l’économie sociale et solidaire comme moteur de développement (Le Soleil, Yoor-Yoor, GP Quotidien).

Pression sur l’APR (Alliance Pour la République) : Certains journaux évoquent les tensions internes au sein de l’APR et la pression exercée sur le procureur pour accélérer certains dossiers (GP Quotidien).

L’actualité politique est marquée par des tensions autour de l’affaire Moustapha Diop et des débats sur une possible instrumentalisation judiciaire. Parallèlement, le gouvernement poursuit sa dynamique de réformes économiques à travers le programme CPS, soutenu par Ousmane Sonko. La pression sur l’APR et les institutions judiciaires révèle des enjeux de pouvoir toujours présents dans le paysage politique sénégalais.

Justice et Affaires Judiciaires

Affaire Tabaski Ngom : Moustapha Diop est cité dans un scandale de détournement présumé de 700 millions FCFA (Rewmi). L’affaire est très médiatisée, avec des prises de position divergentes sur son caractère politique ou judiciaire.

Redition des comptes et lutte contre la corruption : Certains médias insistent sur la nécessité d’une gestion transparente et de sanctions contre les malversations financières (Subateel).

Les dossiers judiciaires, notamment l’affaire Tabaski Ngom et le cas de Moustapha Diop, mettent en lumière la question de la transparence et de la reddition des comptes au Sénégal. Si certains voient dans ces poursuites une volonté de moralisation de la vie publique, d’autres dénoncent des règlements de comptes politiques. La lutte contre la corruption reste un défi majeur pour les institutions judiciaires.

Économie et Développement

Promotion de l’économie sociale et solidaire : Le lancement du programme CPS (Coopératives Productives Solidaires) est perçu comme un levier pour le développement territorial (Le Soleil, GP Quotidien). Ousmane Sonko met en avant la nécessité d’un modèle inclusif et de proximité.

Défis économiques et emploi des jeunes : L’Éveil souligne le rôle des coopératives et des dernières mesures pour lutter contre le chômage à Bignona.

Le programme CPS et les initiatives pour l’inclusion économique montrent la volonté du gouvernement de promouvoir un modèle basé sur la solidarité et le développement local. Toutefois, les défis liés à l’emploi des jeunes et à la lutte contre le chômage restent des préoccupations majeures. La réussite de ces réformes dépendra de leur mise en œuvre et de leur impact sur les populations.

International

Relations Sénégal-USA et restrictions de visas : Un article de L’Éveil mentionne les restrictions de visa pour 22 pays africains, mais le Sénégal semble bénéficier d’un traitement particulier sous Trump.

Élections au Comité International Olympique : Une proche de Diagna Ndiaye a été élue présidente, marquant une victoire symbolique pour le Sénégal (Téral).

Les relations entre le Sénégal et les grandes puissances, notamment les États-Unis, continuent d’évoluer dans un contexte de nouvelles restrictions migratoires. Cependant, le pays semble bénéficier d’un certain traitement de faveur. Par ailleurs, la reconnaissance d’une Sénégalaise au sein du Comité International Olympique est un signe positif du rayonnement international du pays.

Sport

Qualification Coupe du Monde 2026 : Le Sénégal affronte le Soudan avec pour objectif de terminer en tête de son groupe (Rewmi Sports, Le Dakarois Sports). L’équipe nationale se renforce avec l’arrivée de nouveaux joueurs (Ilay Camara rejoint la tanière).

Merci d’avoir suivi cette Revue de Presse avec nous, continuez à nous suivre pour plus d’informations tout au long de la journée.