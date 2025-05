Revue presse Sénégal: entre tensions politiques, enjeux de gouvernance et lueur d’apaisement

Bonjour et bienvenue sur Kewoulo. Dans cette revue de presse, en ce samedi 03 Mai 2025 nous explorons ensemble les sujets brûlants, les enjeux majeurs et les révélations inédites qui rythment l’actualité sénégalaise. Restez avec nous pour tout savoir, sans détour.

Politique et justice

Levée d’immunité parlementaire et poursuites judiciaires : Plusieurs journaux évoquent la levée de l’immunité de députés et leur renvoi vers la Haute Cour de Justice (Sud Quotidien, L’Info, Les Échos). Cela révèle une volonté politique d’engager la responsabilité des élus impliqués dans des affaires judiciaires.

Accusations et défense : Ousmane Diagne détaille les accusations dans L’Évidence, et Rewmi publie des révélations du Garde des Sceaux, montrant un climat politique tendu et une justice en ébullition.

La levée d’immunité de certains députés marque une volonté affichée de rendre la classe politique redevable, mais accentue également les tensions dans un climat déjà polarisé entre accusations, défense et instrumentalisation possible de la justice.

Médias et liberté de la presse

Conditions de travail des journalistes : EnQuête et Le Soleil soulignent la fragilité de la presse sénégalaise, entre pression économique et contraintes politiques.

Classement RSF critiqué : Tribune dénonce le « paradoxe » du classement RSF 2025, questionnant la méthode ou la transparence de l’évaluation.

La presse sénégalaise, fragilisée économiquement et politiquement, exprime une perte de repères face à des classements internationaux controversés et à des pressions qui compromettent sa liberté d’action et son rôle de contre-pouvoir.

Gouvernance

Réformes et tensions au sein du gouvernement : WalfQuotidien mentionne une remontrance du CODEC à l’endroit d’un ministre, preuve de tensions internes. Le Point note que Habibou Dia dément certaines nouvelles mesures.

Les tensions internes au sein du gouvernement illustrent des désaccords profonds sur les réformes en cours, témoignant de la complexité de la gestion publique et du besoin de cohésion pour gagner en efficacité.

Diplomatie et paix sociale

Appel au cessez-le-feu : Le Quotidien rapporte que Sonko appelle à un cessez-le-feu de 3 ans, illustrant un effort de décrispation politique.

L’appel au cessez-le-feu de Sonko constitue un geste politique fort vers l’apaisement, signalant une possible transition vers un dialogue plus serein dans un pays marqué par les clivages.

Économie et finances

Lutte contre la corruption : Libération révèle qu’un total de 5 milliards de FCFA a été consigné, et BES Bi évoque des inculpés dans le cadre du PRODAC, traduisant un durcissement contre les détournements.

La consignation de milliards de FCFA dans le cadre de la lutte contre la corruption et les inculpations liées au PRODAC traduisent une intensification des contrôles économiques, perçue à la fois comme salutaire et potentiellement clivante.

Sport

Lions victorieux : Plusieurs titres (Stades, Record, Dakar Sport) mettent en avant la victoire de l’équipe nationale du Sénégal contre l’Espagne, lançant idéalement leur campagne sportive.

La victoire des Lions face à l’Espagne crée un moment d’unité et de fierté nationale, offrant un souffle positif et fédérateur dans un contexte sociopolitique tendu.

Merci d’avoir suivi cette Revue de Presse avec nous, continuez à nous suivre pour plus d’informations tout au long de la journée.