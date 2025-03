Revue presse Sénégal : Entre tensions politiques, défis économiques et enjeux sécuritaires 

Bonjour et bienvenue sur Kewoulo. Dans cette revue de presse, en ce jeudi 13 Mars 2025 nous explorons ensemble les sujets brûlants, les enjeux majeurs et les révélations inédites qui rythment l’actualité sénégalaise. Restez avec nous pour tout savoir, sans détour

Politique :

Les journaux mettent en avant une forte tension politique au Sénégal, notamment autour de la loi d’amnistie et des réformes en cours. EnQuête s’interroge sur la position d’Amadou Ba, tandis que L’AS évoque une levée de boucliers contre les nouvelles décisions gouvernementales. Le Quotidien souligne les critiques à l’égard de Khardiata Tandian, qui serait devenue une opposante féroce à Sonko.

Le paysage politique sénégalais demeure fortement polarisé, avec des réformes qui suscitent autant d’adhésion que d’opposition. À l’approche des échéances électorales, les stratégies se précisent, et les rapports de force évoluent, laissant présager une période de haute intensité politique.

Économie :

Grand Panel analyse l’impact des politiques économiques sur le pouvoir d’achat des Sénégalais, tandis que Libération met en lumière une affaire judiciaire liée au fisc pour la récupération de 49 milliards de FCFA.

L’économie sénégalaise fait face à des défis majeurs, entre mesures fiscales contraignantes et pression sur le pouvoir d’achat des citoyens. La nécessité d’un équilibre entre croissance, justice sociale et assainissement des finances publiques s’impose comme un impératif pour éviter une aggravation des tensions socio-économiques.

Foncier et urbanisme :

Les Échos rapporte l’annulation de plusieurs lotissements, une décision qui semble provoquer des contestations. Le Verdict parle d’injustices foncières et de privatisations douteuses.

La question foncière reste un sujet sensible au Sénégal, révélant des conflits entre intérêts publics et privés. Une réforme structurelle s’impose pour assurer une gestion transparente et équitable des terres, afin de prévenir les tensions sociales et garantir un développement urbain harmonieux.

Faits divers :

Rewmi fait état d’un drame migratoire où des migrants sénégalais, dont un bébé, ont été ligotés et jetés à la mer. L’Indépendant révèle une saisie de plus de 2600 kg de cocaïne, soulignant l’ampleur du trafic de drogue dans la région.

L’ampleur des crises sécuritaires et migratoires met en évidence la nécessité de renforcer les politiques de protection et de prévention. Face aux drames humains et aux réseaux criminels, une coopération nationale et internationale renforcée s’avère essentielle pour assurer la stabilité et la sécurité du pays.

Sports :

Dans le domaine sportif, Sport et Rewmi Sports annoncent qu’Augustin Senghor a été recalé et ne sera plus vice-président de la CAF. Record s’intéresse aux convocations d’Ilay Camara et Assane Diao.

Le football sénégalais traverse une phase de transition tant sur le plan administratif que sportif. Les récentes évolutions exigent une meilleure structuration et une gouvernance plus efficace pour préserver la place du Sénégal dans l’arène sportive internationale.

Merci d’avoir suivi cette Revue de Presse avec nous, continuez à nous suivre pour plus d’informations tout au long de la journée.