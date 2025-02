Revue presse-Sénégal : Entre tensions politiques, défis économiques et effervescence culturelle

Bonjour et bienvenue sur Kewoulo. Dans cette revue de presse, en ce vendredi 28 Février 2025 nous explorons ensemble les sujets brûlants, les enjeux majeurs et les révélations inédites qui rythment l’actualité sénégalaise. Restez avec nous pour tout savoir, sans détour

Politique et Gouvernance

L’actualité politique est dominée par la rencontre tripartite entre le gouvernement, les syndicats et le patronat. Sud Quotidien met en avant la quête d’un pacte social visant à apaiser le climat sociopolitique. Cependant, plusieurs titres, dont Tribune et Le Soleil, soulignent les tensions entre le pouvoir et l’opposition, notamment autour d’Ousmane Sonko et ses appels aux syndicats. Dans un contexte marqué par la défiance, Les Échos rapporte que le Premier ministre veut “bousculer les codes”, signe d’une volonté de réforme ou de repositionnement stratégique.

Un climat politique tendu, où le dialogue semble difficile entre le pouvoir et l’opposition

Affaires judiciaires et économiques

Les journaux accordent une large place aux déboires judiciaires de certains acteurs politiques et économiques. Observateur titre sur une caution astronomique de 442 milliards FCFA pour éviter des poursuites, une somme qui interroge sur l’état de la justice et des finances publiques. Dans le même registre, Yoor-Yoor met en lumière l’affaire Farba Ngom, signalant une situation préoccupante qui pourrait “conduire à la banqueroute”. L’économie est aussi au cœur des préoccupations, avec 24 Heures qui évoque une zone de turbulence, suggérant des difficultés économiques que le gouvernement doit rapidement résoudre.

Une économie sous pression, avec des inquiétudes sur la stabilité financière du pays et des enjeux judiciaires lourds, soulevant des questions sur la transparence et l’équité des décisions.

Société et Faits de Société

Le quotidien Libération plonge dans “les secrets de la réconciliation”, ce qui laisse entendre des tractations en coulisses pour éviter des crises ouvertes. D’un autre côté, Rewmi People met en avant un aspect culturel avec la montée d’une révolution musicale, portée par une nouvelle génération d’artistes engagés.

Une culture en mutation, portée par une jeunesse qui se réinvente.

Sport

Le DQ Sport met l’accent sur un possible blocage du Maroc dans une affaire sportive, possiblement liée à la CAN ou aux qualifications mondiales. Point Actu Sport et Record reviennent sur le championnat local, avec notamment GFC qui freine Gorée. Sadio Mané reste une figure incontournable du sport sénégalais, comme en témoigne Record, qui met en avant l’admiration que suscite le joueur.

Un sport en pleine effervescence, avec un football local dynamique et des enjeux internationaux.

